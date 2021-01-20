Кировская прокуратура борется с мусором

Депутаты заксобрания Кировской области инициируют депутатское расследование причин мусорного коллапса, начавшегося 1 января. Прокуратура региона требует через суд от регоператора АО «Куприт» убрать заваленные отходами контейнерные площадки. В компании, в свою очередь, объясняют происходящее нехваткой сотрудников и проблемой с базой данных расположения мусорных площадок.

Как сообщили в прокуратуре Кировской области, в рамках ежедневного мониторинга исполнения законодательства об обращении с ТКО по поручению прокурора Кировской области Андрея Оборока сотрудники ведомства проводят регулярные обследования контейнерных площадок, а также мониторят СМИ в поисках жалоб граждан на предоставление коммунальной услуги.

По итогам проверки надзорное ведомство выявило нарушения периодичности вывоза ТКО с контейнерных площадок и образование свалок мусора. Кировская межрайонная природоохранная прокуратура в отношении регоператора АО «Куприт» возбудила административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами). Также прокуратура через суд планирует обязать «Куприт» вывести мусор с площадок области — исковое заявление было подано в Ленинский районный суд города Кирова.

18 января вице-спикер законодательного собрания Кировской области Роман Титов предложил провести депутатское расследование. Как он подчеркнул, это происходит впервые в истории вятского парламентаризма: «Мы обсуждали вопрос с и. о. спикера Владимиром Костиным, решение о проведении депутатского расследования принимает пленарное заседание, и мы с коллегой Федором Киселевым (депутат заксобрания, член фракции “Единая Россия”.— “Ъ”), другими депутатами будем выносить этот вопрос на пленарку. Пока же, чтобы не терять время, Костин предложил сформировать рабочую группу, которая не отменяет самого плана по инициированию расследования. Нам важны объективные причины произошедшего, важно привлечь к ответственности виновников — а это не полномочия рабочей группы».

Ситуацию в Кирове называют «мусорным переделом».

В ноябре 2020 года региональный премьер Александр Чурин заявил, что в 2021 году более половины мусора в Кировской области будет вывозить регоператор АО «Куприт» самостоятельно. Для этого областной «Вятавтодор» закупил 30 мусоровозов, 22 из которых позже отданы регоператору в аренду за 650 млн руб. Также правительство региона заявило о привлечении к вывозу мусора в области и АО «Вятавтодор» уже в качестве перевозчика на случай, если кто-то из частных компаний уйдет с рынка.

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И. о. спикера регпарламента Владимир Костин отмечает, что расследование необходимо провести еще и потому, что в таком случае у Контрольно-счетной палаты (КСП) появится законный предлог проверить регоператора АО «Куприт» и основного подрядчика по вывозу ТКО в районах области АО «Вятавтодор». Как пояснил Владимир Костин, КСП может проверить областные компании только в том случае, если те включены в план проверок и получили деньги из бюджета области. При этом господин Костин уверен, что депутатское расследование поможет выяснить, что на самом деле происходит в мусорной сфере.

В свою очередь, депутат Федор Киселев обратился в региональное УМВД с требованием провести расследование исчезновения базы данных контейнерных площадок и проверить, не была ли совершена хакерская атака на сервер АО «Куприт».

Ранее сложности с базой данной были названы премьером Александром Чуриным в качестве одной из причин мусорного коллапса. Речь идет об автоматизированной системе управления «Отходы», которая представляет собой базу маршрутов мусоровозов, месторасположение контейнерных площадок и т. д. Это так называемая электронная терсхема. Дату исчезновения и обстоятельства произошедшего правительство и регоператор не раскрывают. Но потеря программы, утверждают там, привела к логистическим проблемам и, как следствие, мусорному коллапсу.

Руководитель регоператора Эдуард Патрушев также указал на нехватку персонала. По его словам, в настоящий момент проблемы в целом решены, однако «качество оставляет желать лучшего»: «В первые дни мы действительно вывозили не много. Надо было обучить людей. Сейчас пожинаем плоды задержки, которая произошла якобы потому, что была договоренность с прежним подрядчиком по вывозу ТКО, что тот поработает еще месяц за какой-то процент, но за две недели до Нового года выяснилось, что это незаконно».

Между тем в соцсетях жители возмущаются: «Почему даже соцобъекты завалены невывезенным мусором?! Их месторасположение и маршрут тоже невиданная тайна».

Активисты группы «Родительский контроль» говорят, что мусор из детсадов, а это в основном пищевые отходы, не вывозится с 11 января. В соцсетях рассказывают, как кировчанка Татьяна Чуянова, мама двоих детей, увидев, что мусоровоз приехал забирать мусор с контейнерной площадки во дворе, потребовала от водителя заехать в детский сад №201, который посещает ее ребенок. Водитель вынужден был подчиниться.

Ирина Александрова, Киров