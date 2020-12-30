Заложники пассивов

С первого банковского кризиса, который произошел еще в прошлом тысячелетии, банкиры мечтали ввести безотзывные вклады, чтобы физлица не могли в считаные дни опустошить свои счета. Но в «коронакризис» на фоне снижения ставок, вызванного стимулированием экономики в условиях пандемии, все большую роль, наоборот, играют накопительные счета, дающие клиентам высокую мобильность. В ряде банков остатки на таких счетах и на срочных вкладах уже сравнялись. Впрочем, хоронить классические депозиты еще рано — банкирам выгодно сохранять таких клиентов на случай, если ставки вновь пойдут вверх.

Снижение стоимости заемных средств — повседневная забота банкира. И желательно, чтобы эти средства оставались в распоряжении кредитной организации как можно дольше. Особенно в кризисы, регулярные для российской экономики. Поэтому банкиры всегда ратовали за введение безотзывных вкладов, позволяющих пережить эти неприятные периоды. Но мировая тенденция последних лет к снижению ставок, которая не обошла и Россию, играла не в пользу банковского сектора. Да и необходимость заманивать вкладчика на длительный срок (даже на два-три года) высокими ставками уже не отвечала потребностям банков — уровень рыночных ставок снижался быстрее.

В этом году, возможно, из-за самоизоляции и пандемии, а также на фоне резкого роста популярности фондового рынка и снижения доходности вкладов ниже инфляции накопительные счета стали настоящим хитом и оказались намного популярнее даже более доходных депозитов.

Такие счета появились в банках давно — по сути, это обычные текущие счета, по которым, в отличие от срочных депозитов, банк может платить символическую ставку. Особенность счета в том, что клиент может в любой момент довнести средства или забрать, не теряя процентов. Но в начислении дохода есть масса нюансов — на ежедневный остаток, на минимальную величину за месяц и т. п. При этом банк может в любой момент изменить ставку, то есть оперативно реагировать на обстановку на долговом рынке.

В результате выгода мобильности перевесила недостатки для обеих сторон процесса. Если в 2019 году, по данным ЦБ, доля вкладов до востребования (в них входят как текущие счета, так и накопительные) устойчиво держалась на уровне 25% от общего объема, то за неполный 2020 год она превысила 34%. В отдельных банках (Росбанк, Почта-банк) объемы средств на накопительных счетах и депозитах сравнялись. В Газпромбанке, «ФК Открытие», Тинькофф-банке доля накопительных счетов составляет 30–40%, поднявшись с начала года в 1,5–3 раза. В ВТБ во втором полугодии объем средств, приходящих на накопительные счета, стабильно превышает объем средств, размещаемых на срочных вкладах.

Еще одним важным источником пассивов банков, значение которого выросло в условиях пандемии, стали эскроу-счета. В середине 2019 года изменилась схема финансирования застройщиков при долевом строительстве, средства дольщиков начали аккумулироваться на таких счетах. Деньги с них застройщик получает только после сдачи дома.

Средства на эскроу-счета приходили медленно, к началу года их объем немногим превысил 100 млрд руб. Но с развитием программы льготной ипотеки на фоне оказания помощи застройщикам темпы прибытия ускорились. Уже сейчас ясно, что до конца года остатки на эскроу-счетах превысят 1 трлн руб., поднявшись в десять раз.

Пока эскроу-счета занимают менее 5% всех рублевых вкладов в банках, но c учетом темпов выдачи ипотеки, в том числе расширения льготной госпрограммы с 0,9 трлн до 1,9 трлн руб., удвоения доли таких счетов можно ждать уже к середине следующего года. С учетом того, что по ним не начисляют проценты, это будет существенным подспорьем для банковского сектора.

Максим Буйлов, руководитель банковской группы Кредитным организациям стало важнее иметь возможность оперативно управлять стоимостью своих обязательств, чем намертво привязать средства к счету

Все это означает смену отношения банкиров к пассивам, полученным от физлиц.

Тем более что ставки по таким счетам на 1–1,5 процентного пункта ниже, чем по депозитам. И на фоне незавершенного цикла снижения ставок на долговом рынке не имеет смысла отказываться от такого гибкого инструмента. Впрочем, снижение доли срочных вкладов ниже 50% на рынке не ждут. Ведь в случае изменения тренда на рост ставок удерживать средства клиентов на накопительных счетах станет сложнее. Или придется оперативно повышать проценты. Депозитные счета с зафиксированными ставками при этом могут сыграть роль демпфера — далеко не каждый клиент захочет терять доход.

Максим Буйлов