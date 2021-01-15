2020 год снизил прибыль Сбербанка

Сбербанк первым из российских банков объявил финансовые результаты за 2020 год по российским стандартам бухучета. По оценке экспертов, они сошлись с прогнозами: прибыль по итогам года незначительно снизилась. Результаты крупнейшего банка поддерживают активное кредитование и низкие отчисления в резервы, поскольку ухудшения качества портфеля пока не видно. Однако остальные игроки банковского рынка покажут более сильное падение чистой прибыли по году, ожидают эксперты.

В 2020 году Сбербанк снизил чистую прибыль по РСБУ на 10%, до 781,6 млрд руб. (без учета событий после отчетной даты, СПОД). В целом за 2020 год чистый процентный доход составил 1,4 трлн руб. (рост на 14,3%), чистый комиссионный доход — 509 млрд руб. (рост на 8,4%). В декабре банк заработал 62,5 млрд руб., что на 10% выше, чем год назад (также без учета СПОД). Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 4 декабря прошлого года оценивал прибыль кредитной организации по итогам года в 700 млрд руб. Впрочем, уже по итогам 11 месяцев чистая прибыль банка (по РСБУ) достигла 719 млрд руб.

Активы за год увеличились на 19,7%, до 33,1 трлн руб., розничный кредитный портфель — на 17%, до 8,5 трлн руб., корпоративный портфель вырос на 16,1%, до 15,5 трлн руб.

Как указал банк, именно в последний месяц года был выдан рекордный объем кредитов за весь 2020-й — 2,2 трлн руб.

Из них 0,5 трлн руб. было выдано физическим лицам, 1,7 трлн руб.— юридическим лицам. Тем не менее к концу года рост розничного кредитного портфеля резко замедлился, его объем вырос всего на 58,4 млрд руб., что втрое ниже темпов ноября (174,5 млрд руб.). Вместе с тем в декабре произошел сезонный приток вкладов физических лиц — на 0,9 трлн руб. Причем на рублевые счета пришло 831,7 млрд руб., еще около $390 млн — на валютные счета, следует из 101-й формы отчетности банка.

В прошлом году Сбербанк представил новую стратегию развития — до 2023 года, тогда же банк объявил, что стал технологической компанией. Согласно презентации, банк рассчитывает на рост выручки от нефинансовых сервисов — более 100% ежегодно, планирует достичь рентабельности выше 17%, а также войти в топ-3–5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года.

По оценке аналитика Газпромбанка Андрея Клапко, финансовые результаты Сбербанка в целом по году ожидаемо сильные. Сокращение прибыли лишь на 10% в 2020 с учетом всех вызовов — «очень достойный результат», говорит он. «У банка сохраняется высокая кредитная активность, что вкупе с низкими резервами и умеренным ростом издержек оказывает поддержку прибыли»,— добавил господин Клапко.

Также, как отметил аналитик, Сбербанк «приятно удивил» в динамике основных статей фондирования: «В последний месяц года произошел сильный сезонный приток в розничных депозитах — рост на 6,1% против 4,7% годом ранее». Однако, напоминает он, уже в январе банк может столкнуться с сезонным оттоком розничных депозитов, масштабы которого пока не ясны. Примечательно, что по показателю рентабельности капитала Сбербанк в декабре впервые с начала пандемии поднялся выше показателей 2019 года — 15,5% против 15,0% в декабре 2019-го, добавляет он.

Финансовый результат Сбербанка за 2020 год «адекватен текущей операционной среде», указывает управляющий директор по валидации агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Но в условиях реструктуризации кредитов и падения экономической активности клиентов большая часть кредитных организаций по итогам года зафиксирует более значительную негативную динамику, полагает собеседник “Ъ”.

«Последний квартал 2020 года для Сбербанка оказался самым прибыльным (222,2 млрд руб.), но результат предыдущего квартала был превышен на несущественные для масштабов банка 293 млн руб. Это может говорить о том, что, несмотря на отсутствие новых значимых стрессов, восстановление экономической активности клиентов идет не так быстро, как хотелось бы»,— считает господин Беликов.

Ольга Шерункова