The Bell сообщил о приостановке работы нелегальных онлайн-казино

Работа нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор фактически приостановилась, сообщает издание The Bell. С середины января они перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткойна. Это связано с зачисткой ЦБ рынка платежей в адрес нелегальных казино и букмекеров.

Издание убедилось, что при попытке сделать ставки в крупнейших онлайн-казино (Admiral777, JoyCasino, Admiral888, Gaminator и др.) все они требовали взнос в биткойнах. Платеж картой или по номеру телефона был недоступен.

По словам источников, делать нелегальные онлайн-ставки могут по-прежнему только старые и крупные игроки. Сейчас в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга к ним выезжают сотрудники казино и берут деньги наличными. На рынке эта услуга называется «VIP-инкассация». Сейчас стоимость такой услуги составляет 4–5% от вносимой суммы, однако она имеет смысл с депозитами от $100 тыс.

Объем ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016–2018 годах оценивался экспертами в €1–1,5 млрд в год. Выручка букмекеров в 2019 году превышала 1 трлн руб., но большая часть этих средств тоже приходилась на серую зону.

Ранее клиентам «дочки» Сбербанка «ЮMoney» заблокировали платежи в адрес иностранных компаний. “Ъ” в ЦБ сообщили, что банк применяет меры «к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций». Участники рынка уверены, что это связано с обслуживанием нелегальных иностранных казино.

Подробности — в материале “Ъ” «ЦБ оборвал проводки».