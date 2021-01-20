ГК «Дело» Сергея Шишкарева создала собственную страховую компанию

Группа «Дело» Сергея Шишкарева создала компанию «Страховой агент "Рускон-страхование"». Ее собственниками стали входящие в холдинг ООО «Русский контейнер» и ООО «Рускон» (99% и 1% акций соответственно), оба общества зарегистрированы в Новороссийске, данные об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс».

«СА "Рускон-страхование"» зарегистрирован в Москве 13 января. Уставной капитал общества составляет 100 тыс. руб., основной вид деятельности— деятельность страховых агентов и брокеров. Генеральным директором компании стал бывший совладелец ООО «Краснодарские тепловые сети» и ООО «Кубаньстройсервис» Алексей Фоминов.

«Создание новой компании отвечает стратегии развития ГК «Рускон». Страховой агент будет консолидировать компетенции по страхованию грузов клиентов в целях предоставления наилучшего по соотношению цены и надежности решения», - сообщили “Ъ-Кубань” в пресс-службе УК «Дело».

ГК «Дело»— крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией группы является ООО «УК "Дело"», 70% которой принадлежит основателю группы Сергею Шишкареву, а 30%— госкорпорации «Росатом». В стивидорное направление бизнеса группы входит холдинг «ДелоПортс» и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляет мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и «Трансконтейнер».

Подробнее в материале "Ъ-Кубань", «Сэкономить на "Деле"».

Андрей Ульченко