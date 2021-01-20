Сэкономить на «Деле»

У группы «Дело», владеющей крупными морскими контейнерными терминалами на Кубани, появился новый актив— страховой агент «Рускон-страхование». Компания будет заниматься страхованием грузов клиентов. Эксперты предполагают, что руководство группы решило замкнуть внутри холдинга все основные услуги, включая финансовые. Компанию, скорее всего, открыли для экономии на издержках.

Новую страховую организацию «Страховой агент "Рускон-страхование"» учредили новороссийские компании— ООО «Русский контейнер» и ООО «Рускон» (99% и 1% акций соответственно), оба общества входят в группу «Дело» Сергея Шишкарева. Страховой агент «Рускон-страхование» зарегистрирован в Москве 13 января, данные об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс». Уставной капитал компании составляет 100 тыс. руб., основной вид деятельности— деятельность страховых агентов и брокеров. Генеральным директором общества стал бывший совладелец ООО «Краснодарские тепловые сети» и ООО «Кубаньстройсервис» Алексей Фоминов.

Как пояснили “Ъ-Кубань” в пресс-службе УК «Дело», создание новой компании отвечает стратегии развития ГК «Рускон» (входит в ГК «Дело») по расширению дополнительных сервисов при транспортно-логистическом бизнесе группы. «Новая компания будет консолидировать компетенции по страхованию грузов клиентов в целях предоставления наилучшего по соотношению цены и надежности решения»,— отметили в организации.

По данным Центрального банка России, объем страхования грузов в стране в прошлом году сократился. Так, в третьем квартале 2020 года взносы в этом виде страхования снизились на 16,5%. При этом в предыдущие годы в этом направлении отмечался уверенный рост.

ГК «Дело»— крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. Головной компанией группы является ООО «УК "Дело"», 70% которой принадлежит основателю группы Сергею Шишкареву, а 30%— госкорпорации «Росатом», по данным сайта организации. В стивидорное направление бизнеса группы входит холдинг «ДелоПортс» и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Транспортно-логистическое направление составляет мультимодальный транспортный оператор «Рускон» и «Трансконтейнер».

Как ранее писал “Ъ”, в марте прошлого года группа компаний «Дело» консолидировала более 99,6% акций «Трансконтейнера». «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (25,1%) и ВТБ (24,5%) решили выйти из капитала оператора. Предполагалось, что за консолидацию актива компания заплатила более 120 млрд руб. Ранее «Дело» выиграло аукцион на приобретение 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера», предложив за акции 60,3 млрд руб. «Страхование в логистике является одной из постоянных неизбежных статей расходов. Возможно, после консолидации "Трансконтейнера" руководство фирмы пришло к мысли, что стоит замыкать внутри холдинга все основные услуги, включая финансовые. То есть компанию могли открыть из соображений экономии на издержках»,— рассказал аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По мнению эксперта, для российского крупного и даже среднего бизнеса до сих пор является нормой иметь портфель непрофильных активов. «Например, наличие собственного банка внутри холдинга не такое уж редкое явление. Открыть собственную страховую фирму— это решение из той же серии: раз постоянно приходится заказывать услуги страхования на стороне, то почему бы не начать это делать для себя с большей отдачей? А позже бизнес можно масштабировать и на партнеров, клиентов и компании за пределами своей отрасли»,— заявил господин Емельянов.

Аналитик компании «Финам» Алексей Коренев среди причин для того, чтобы транспортно-логистическая компания занялась еще и страхованием, называет диверсификацию бизнеса и стремление создать крупный холдинг, объединяющий в себе все направления, так или иначе связанные или смежные друг с другом. «Транспортные перевозки в любом случае предполагают страхование. Естественный вопрос: зачем платить деньги сторонней страховой компании, если их можно заплатить такой же, но своей? По сути, финансовые ресурсы из холдинга при этом не уходят, а лишь перераспределяются между подразделениями. При этом маловероятно, что новой компании удастся занять весомое место на рынке страховых услуг, который давно и плотно поделен. Скорее всего, она будет работать в своей нише, конкуренция внутри которой не будет столь высока, как на открытом рынке»,— сказал эксперт. Он добавил, что отнести такой актив к непрофильным было бы преувеличением.

Андрей Ульченко