Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев госпитализирован с коронавирусом

Бывший вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев, после окончания карьеры работавший в структуре петербургского клуба, госпитализирован с коронавирусом. У него диагностировано серьезное поражение легких, сообщила в соцсетях жена экс-футболиста Екатерина.

«Сейчас будем мужа отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. Даже УЗИ показало большое количество поражения — 40% одно легкое и 65-70% — другое. Мы решили не медлить и обратились на госпитализацию»,— написала госпожа Малафеева.

Известно, что ранее вся семья Малафеевых самоизолировалась и несколько дней провела дома, но Вячеславу не стало лучше. При этом его супруга и сыновья Алекс и Максим чувствуют себя хорошо.

“Ъ-СПб” писал, что COVID-19 был также выявлен у двух действующих игроков «Зенита» — вратаря Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы. Из-за этого оба футболиста не полетели с командой на тренировочный сбор в Дубай.