«Зенит» включил режим маскировки

Сегодня футболисты «Зенита» отправятся на первый предсезонный сбор в Дубай. Несколько дней назад игроки вышли из отпуска и сдали тесты на коронавирус. А полное медицинское обследование им предстоит пройти уже на месте сбора, в Эмиратах. Там же, к слову, к команде присоединятся те, кто проводил в этой стране зимние «каникулы». Тренер Сергей Семак взял на первые занятия несколько молодых игроков из системы «Зенита».

Интересно, что на этот раз возвращение зенитовцев из отпуска было окутано атмосферой секретности. Обычно на официальном сайте клуба публикуются фотографии из медицинского центра, где проводится осмотр футболистов, интервью с игроками, главный тренер команды делится планами.

В СМИ нет сообщений на тему трансферов «Зенита» — даже возможных. Зима, впрочем, не то время года, когда клуб из Петербурга проявлял активность на рынке. Исключение — начало 2019 года, когда «Зенит» приобрел защитника Ярослава Ракицкого у донецкого «Шахтера», полузащитника Вильмара Барриоса у аргентинского клуба «Бока Хуниорс», форварда Сердара Азмуна из «Рубина». Все трансферы оказались очень удачными, команда вышла на новый уровень, легко завоевала первый титул под руководством Сергея Семака. Потом, через год, повторила этот успех.

Сейчас у «Зенита» достаточно игроков для того, чтобы вести борьбу на двух фронтах — в Кубке России и Российской премьер-лиге. Кстати, возобновит сезон команда Сергея Семака именно матчем 1/8 финала Кубка России с тульским «Арсеналом» — 20 февраля. Потом уже начнутся матчи чемпионата России.

В этом турнире сине-бело-голубые подготовили небольшой задел перед уходом на зимние каникулы, обыграв в домашних матчах «Урал» (5:1), московское «Динамо» (3:1) и «Спартак» (3:1). Сейчас «Зенит» опережает в турнирной таблице РПЛ ближайшего преследователя (ЦСКА) на четыре очка. Декабрьские победы скрасили впечатления от игры петербуржцев на финише года, когда они провалили кампанию в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. Причем так произошло второй сезон подряд.

Отличное выступление в России (победы не только в чемпионате, но и в Кубке России, Суперкубке России) и неудачное в Лиге чемпионов — таковы показатели работы в «Зените» тренера Сергея Семака. К нему уже прикрепился обидный ярлык «Тренер для внутреннего пользования». В клубе, такое впечатление, не сделали никаких выводов из провального выступления в Европе. Во всяком случае, кадровых перестановок не произошло. Только в московское «Динамо» на должность генерального директора ушел Алексей Пивоваров, занимавший в «Зените» пост исполнительного директора. Он считался человеком из команды Максима Митрофанова, бывшего гендиректора «Зенита», а тот давно уже трудится в Российском футбольном союзе на одной из руководящих должностей. Уход Пивоварова был делом времени.

Между тем другие российские клубы, провалившиеся на международной арене, не оставили этот момент без внимания. Так, в московском «Локомотиве» покинул должность председателя совета директоров клуба Алексей Мещеряков, а должность генерального директора клуба — Василий Кикнадзе, бывший «телевизионщик». ЦСКА не продлил контракты с Виктором Онопко (экс-игрок «Спартака») и Сергеем Овчинниковым (экс-вратарь «Локомотива», «Динамо»), работавшими в тренерском штабе. «Спартак», хоть и не играл в еврокубках, летом сменит тренера: Доменико Тедеско за несколько дней до Нового года объявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Единственный клуб из тех, кто занимает лидирующие позиции в чемпионате РПЛ, где не произошло серьезных кадровых изменений,— «Краснодар». Но он хотя бы шагнул в плей-офф Лиги Европы, одержав единственную для наших клубов победу в нынешнем сезоне еврокубков. Всего российские команды, если считать еще «Динамо» и «Ростов», которые вылетели на предварительной стадии Лиге Европы, провели 26 матчей.

Исправляться в Европе «Зениту» придется будущей осенью, если он по итогам чемпионата РПЛ попадет в Лигу чемпионов. Теперь только команда, которая займет первое место, получит прямую путевку в главный клубный турнир Европы. Тот, кто финиширует вторым, вынужден будет пробиваться в Лигу чемпионов через квалификацию. А команды, занявшие третье и четвертое места, отправятся в Лигу Конференций УЕФА — новый турнир, придуманный для того, чтобы «отсеять» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы команды низкого уровня. До конца чемпионата РПЛ клубам осталось провести одиннадцать туров.

На сборах в Эмиратах, где «Зенит» будет готовиться с 15 по 27 января, ему предстоит помериться силами в товарищеских матчах с клубом «Рига», узбекским «Пахтакором», «Шахтером» из белорусского Солигорска и «Уралом» из Екатеринбурга, участником РПЛ. Болельщики шутят: и в этой группе «Зенит» займет четвертое место.

Кирилл Легков