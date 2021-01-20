Семья арестованного мэра Томска обратилась в Совет по правам человека при президенте РФ

Родные мэра Томска Ивана Кляйна, находящего в СИЗО с середины ноября 2020 года, обратились к главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву с просьбой взять ход следствия под свой контроль. Об этом говорится в тексте обращения, подписанного супругой и дочерями градоначальника.

Они также просят проверить обоснованность уголовного преследования главы Томска и смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением здоровья.

«Считаем, что Иван Кляйн ни в чем не виноват, обвинение надумано, и мы готовы это подтвердить документально. Мы, как любящая семья, не можем смотреть на его страдания и несправедливое обращение с ним»,— сказано в заявлении.

Ивана Кляйна задержали 13 ноября прошлого года. В отношении него расследуется сразу три уголовных дела. Последнее из них было возбуждено в понедельник. Чиновник подозревается в том, что совмещал работу в мэрии с продвижением коммерческих интересов предприятия «Томское пиво», основным акционером которого он сам и является. Это дело расследуется по ст. ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Кроме того, градоначальник подозревается в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он выделил своей дочери земельный участок площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Градоначальника подозревает в том, что он помешал томскому предпринимателю получить земельный участок, примыкающий к заводу ОАО «Томское пиво». Адвокаты арестованного мэра направили в Европейский суд по правам человека жалобу на нарушение его прав, в том числе презумпции невиновности.

Подробнее о том, как суд отстранил чиновника от должности на время следствия, — в материале “Ъ-Сибирь” «Мэры прямого воздействия».

Илья Николаев