Защита мэра Томска направила в ЕСПЧ жалобу о нарушении его прав

Адвокаты арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий мэра Томска Ивана Кляйна направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на нарушение его прав, в том числе презумпции невиновности.

«Защита полагает нарушенными несколько статей конвенции (по правам человека — «Ъ-Сибирь»). Это, в том числе, нарушение презумпции невиновности, связанное с тем, что декларация его виновности была со стороны официальных лиц и именно тех лиц, которые не могут высказываться в отношении указанного факта. Поэтому на нарушение этих прав мы пожаловались, конечно», — сообщила «Ъ-Сибирь» адвокат Ивана Кляйна Марина Вихлянцева.

Жалоба, по ее словам, была направлена в ЕСПЧ в конце декабря. Сейчас она находится в Страсбурге, но пока до адресата не дошла и не принята.

В отношении Ивана Кляйна расследуются два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он помешал томскому предпринимателю Ринату Аминову получить земельный участок, примыкающий к пивному заводу, которым владеет семья мэра. Там бизнесмен планировал возвести жилой квартал. Кроме того, градоначальника подозревают в незаконном выделении своей младшей дочери Светлане земельного участка площадью 850 кв. м в престижном районе Томска в обход установленных законом процедур и по заниженной стоимости. Сам господин Кляйн вину отрицает. На период следствия он отстранен от должности и содержится под стражей.

Дарья Решетникова