«Новапорт» рассчитывает решить вопрос по получению контроля над аэропортом Барнаула в 2021 году

Холдинг «Новапорт» рассчитывает, что юридические вопросы по получению контроля над аэропортом Барнаула будут решены в 2021 году. Ранее СМИ сообщали, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура предупредила губернатора Алтайского края Виктора Томенко о возможных нарушениях антимонопольного законодательства при продаже акций АО «Авиапредприятие “Алтай”», владеющего барнаульским аэропортом, сообщает «Российская газета».

«О продаже акций речи не шло. Речь шла о допэмиссии акций после их рыночной оценки для привлечения денег холдинга на строительство нового терминального комплекса. Это 2,8 млрд руб. в ценах 2018 года»,— сказал сегодня журналистам заместитель генерального директора «Новапорта», генеральный директор аэропорта Толмачево Евгений Янкилевич.

Он отметил, что Западно-Сибирская прокуратура выразила опасения по некоторым пунктам акционерных инвестсоглашений и рекомендовала их проработать. «Речи о нарушениях не было. Юристы прорабатывают этот вопрос. Думаю, что 2021 год будет переломным в этом вопросе и мы сможем инвестировать средства в строительство нового терминального комплекса»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что «Новапорт» может получить 75% минус одна акция авиапредприятия в результате увеличения уставного капитала «Алтая» через допэмиссию. Сейчас «Новапорту» принадлежат 48% акций «Алтая», 52% — у Алтайкрайимущество.

Подробнее о том, как пандемия повлияла на авиаотрасль, и о ближайших инвестиционных проектах, — в интервью Евгения Янкилевича “Ъ-Сибирь” «Нынешняя ситуация — скорее уже не дно».

Оксана Павлова