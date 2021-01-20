Иран готов вернуться к ядерной сделке при соблюдении соглашения США

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что если Вашингтон с приходом избранного президента Джо Байдена вернется к исполнению ядерной сделки, то и Тегеран будет выполнять свои обязательства по соглашению. Ранее израильский телеканал «21» сообщал, что советники Джо Байдена от его имени начали диалог с Ираном о восстановлении ядерной сделки.

«Сейчас мяч на американской стороне поля. Если Вашингтон вернется к ядерной сделке Ирана в 2015 году, мы также полностью выполним наши обязательства по пакту»,— сказал господин Роухани (цитата по Reuters).

Он добавил, что «политическая карьера президента США Дональда Трампа закончилась, и его политика "максимального давления" на Иран полностью провалилась».

Иран с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией подписали совместный всеобъемлющий план действий в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана. После этого соглашение фактически перестало существовать.

Отметим, что в начале января Иран запустил на ядерном объекте в Фордо производство обогащенного до 20% урана. Госдепартамент США счел эти действия «ядерным шантажом».

Подробнее о ядерной сделке — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».