США считают «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%

США раскритиковали решение Ирана начать обогащать уран до уровня 20%. В Госдепе США действия Тегерана назвали «ядерным шантажом». Иранские власти ранее говорили, что рассматривают возможность обогащения урана даже выше 20%.

Вашингтон выразил надежду, что за действиями Ирана продолжит наблюдать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), которое следит за выполнением иранской ядерной сделки. «Обогащение Ираном урана до 20% в Фордо (там находится иранская площадка по обогащению урана.— “Ъ”) является явной попыткой усилить свою кампанию ядерного шантажа. Попыткой, которая будет и дальше терпеть неудачу»,— заявил представитель Госдепа (цитата по AFP).

Закон, предполагающий повышение уровня обогащения урана, был принят иранскими властями в ответ на убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в ноябре прошлого года. В ООН призвали Иран соблюдать условия ядерной сделки и сотрудничать с МАГАТЭ.

Подробнее о ситуации с ядерной сделкой — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».