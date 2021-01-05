Иран обогатил уран до 20% на ядерном объекте в Фордо

На ядерном объекте в Фордо уран обогатили до 20%, сообщил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди телеканалу IRINN. Власти страны решили обогащать уран до 20% и выше после убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Иран оповестил о планах по обогащению урана до такого показателя 2 января. Это связано с принятым законом «Стратегические действия по отмене санкций». Власти отмечают, что 20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов, а также в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране.

ООН призвала Иран соблюдать условия ядерной сделки, которая предполагает обогащение урана на уровне не более 3,67%. США назвали действия Тегерана «ядерным шантажом».

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Совместный всеобъемлющий план действий был подписан Ираном с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

Подробнее о ситуации с ядерной сделкой — в материале “Ъ” «Осторожно, сделка расширяется».