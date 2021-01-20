«Нам угрожает серьезная опасность, речь идет о мутации вируса»

Общенациональный локдаун в Германии продлится как минимум до 14 февраля. Такое решение озвучила во вторник вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами федеральных земель. Несмотря на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, опасность распространения «британского» штамма вынудила участников встречи принять целый ряд превентивных мер. В частности, было решено, что социальные контакты в стране должны быть сведены к минимуму — разрешены встречи лишь с одним человеком из другого домохозяйства.
Изначально переговоры планировалось провести 25 января, однако уже в конце прошлой недели стало известно, что видеоконференцию госпожи Меркель с главами федеральных земель перенесут на более ранний срок. Виной тому стали опасения, вызванные распространением «британского» штамма коронавируса в Германии. Такая поспешность породила догадки о дальнейшем ужесточении локдауна — в его продлении сомневаться не приходилось. В немецких СМИ периодически появлялись предположения о том, какие еще ограничения будут действовать на территории страны.
Если ужесточение масочного режима казалось почти предрешенным, то решение по ограничению движения автобусов и метро выглядело слишком радикальной мерой. Тем не менее опрос портала RND показывал: 39% респондентов поддержали бы это нововведение, а еще 10% ратовали за полную остановку работы общественного транспорта. Комендантский час одобряли 56% опрашиваемых, а за ношение масок стандарта FFP2 высказались 60%. Однако же ни одна из этих мер не была реализована.
Переговоры канцлера с главами федеральных земель начались еще днем во вторник и продолжились почти до ночи. Участникам встречи понадобилось восемь часов, чтобы согласовать общий документ.
Немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что госпожа Меркель даже на время прервала встречу, чтобы обсудить проблему в более узком составе. К беседе были приглашены вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, мэр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.
Вскоре после этого канцлер Германии озвучила итоги переговоров журналистам. Госпожа Меркель сразу обозначила, что действующий с середины декабря жесткий локдаун — в стране открыты только продуктовые магазины, аптеки и банки — начал приносить результаты. Число новых случаев заболевания коронавирусом снизилось, уменьшилась и нагрузка на отделения интенсивной терапии. Однако новый «британский» штамм вируса может свести на нет эти успехи.
«Нам угрожает серьезная опасность. Речь идет о мутации вируса,— сказала Ангела Меркель журналистам по итогам переговоров. И добавила:— До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен».
«Настало время принять превентивные меры. Тяжело, что приходится вновь проводить людей через это, но принцип превентивности — наш приоритет, мы должны это учитывать, и мы учитываем это сегодня»,— сказала канцлер ФРГ.
В документе, принятом по итогам переговоров, говорится, что локдаун в Германии продлится до 14 февраля:
- Вводится требование носить медицинские маски или маски стандарта FFP2 в магазинах и в общественном транспорте.
- Социальные контакты должны быть сведены к минимуму — разрешены встречи лишь с одним человеком из другого домохозяйства.
- Школы и детсады останутся закрытыми, по возможности ученики перейдут на дистанционное обучение.
- Работодателей призывают максимально расширить возможности удаленной работы. В ближайшее время Министерство труда и социальных вопросов Германии примет соответствующее постановление, которое будет действовать до 15 марта.
Госпожа Меркель назвала решение оставить школы и детсады «чувствительным», но необходимым, поскольку «британский» штамм коронавируса может быть более опасным не только для взрослых, но и для детей.
Если в какой-либо федеральной земле этот показатель превышает 200 человек, то вводятся дополнительные меры. Среди них запрет на выезд дальше 15 км от черты города, в том числе на перелеты. Правила не распространяются на тех, кто перемещается по работе или отправляется на лечение. Премьер-министры федеральных земель имеют право ввести и другие ограничения. В Баварии уже действует комендантский час, а с 25 января ее жителей обяжут носить маски стандарта FFP2. Магазины, рестораны, музеи и театры останутся закрытыми по всей стране. Пересмотр действующих мер состоится не раньше начала февраля.