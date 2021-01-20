«Нам угрожает серьезная опасность, речь идет о мутации вируса» Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о новых мерах по борьбе с COVID-19

Общенациональный локдаун в Германии продлится как минимум до 14 февраля. Такое решение озвучила во вторник вечером канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам переговоров с премьер-министрами федеральных земель. Несмотря на снижение числа новых случаев заражения коронавирусом, опасность распространения «британского» штамма вынудила участников встречи принять целый ряд превентивных мер. В частности, было решено, что социальные контакты в стране должны быть сведены к минимуму — разрешены встречи лишь с одним человеком из другого домохозяйства.

Изначально переговоры планировалось провести 25 января, однако уже в конце прошлой недели стало известно, что видеоконференцию госпожи Меркель с главами федеральных земель перенесут на более ранний срок. Виной тому стали опасения, вызванные распространением «британского» штамма коронавируса в Германии. Такая поспешность породила догадки о дальнейшем ужесточении локдауна — в его продлении сомневаться не приходилось. В немецких СМИ периодически появлялись предположения о том, какие еще ограничения будут действовать на территории страны.

Обсуждались разные варианты: от обязательного ношения масок стандарта FFP2 и введения комендантского часа до полной остановки работы общественного транспорта и закрытия границ.

Если ужесточение масочного режима казалось почти предрешенным, то решение по ограничению движения автобусов и метро выглядело слишком радикальной мерой. Тем не менее опрос портала RND показывал: 39% респондентов поддержали бы это нововведение, а еще 10% ратовали за полную остановку работы общественного транспорта. Комендантский час одобряли 56% опрашиваемых, а за ношение масок стандарта FFP2 высказались 60%. Однако же ни одна из этих мер не была реализована.

Переговоры канцлера с главами федеральных земель начались еще днем во вторник и продолжились почти до ночи. Участникам встречи понадобилось восемь часов, чтобы согласовать общий документ.

Самые жаркие дискуссии развернулись о том, стоит ли оставлять школы и детские сады закрытыми.

Немецкая газета Bild, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что госпожа Меркель даже на время прервала встречу, чтобы обсудить проблему в более узком составе. К беседе были приглашены вице-канцлер и министр финансов Олаф Шольц, мэр Берлина Михаэль Мюллер и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер.

Вскоре после этого канцлер Германии озвучила итоги переговоров журналистам. Госпожа Меркель сразу обозначила, что действующий с середины декабря жесткий локдаун — в стране открыты только продуктовые магазины, аптеки и банки — начал приносить результаты. Число новых случаев заболевания коронавирусом снизилось, уменьшилась и нагрузка на отделения интенсивной терапии. Однако новый «британский» штамм вируса может свести на нет эти успехи.

«Нам угрожает серьезная опасность. Речь идет о мутации вируса,— сказала Ангела Меркель журналистам по итогам переговоров. И добавила:— До сих пор собранные эпидемиологические данные говорили, что этот вирус гораздо более заразен».

«Настало время принять превентивные меры. Тяжело, что приходится вновь проводить людей через это, но принцип превентивности — наш приоритет, мы должны это учитывать, и мы учитываем это сегодня»,— сказала канцлер ФРГ.

В документе, принятом по итогам переговоров, говорится, что локдаун в Германии продлится до 14 февраля:

Вводится требование носить медицинские маски или маски стандарта FFP2 в магазинах и в общественном транспорте.

Социальные контакты должны быть сведены к минимуму — разрешены встречи лишь с одним человеком из другого домохозяйства.

Школы и детсады останутся закрытыми, по возможности ученики перейдут на дистанционное обучение.

Работодателей призывают максимально расширить возможности удаленной работы. В ближайшее время Министерство труда и социальных вопросов Германии примет соответствующее постановление, которое будет действовать до 15 марта.

Госпожа Меркель назвала решение оставить школы и детсады «чувствительным», но необходимым, поскольку «британский» штамм коронавируса может быть более опасным не только для взрослых, но и для детей.

Ориентиром для снятия ограничений в стране по-прежнему является отметка в 50 заражений на 100 тыс. человек.

Если в какой-либо федеральной земле этот показатель превышает 200 человек, то вводятся дополнительные меры. Среди них запрет на выезд дальше 15 км от черты города, в том числе на перелеты. Правила не распространяются на тех, кто перемещается по работе или отправляется на лечение. Премьер-министры федеральных земель имеют право ввести и другие ограничения. В Баварии уже действует комендантский час, а с 25 января ее жителей обяжут носить маски стандарта FFP2. Магазины, рестораны, музеи и театры останутся закрытыми по всей стране. Пересмотр действующих мер состоится не раньше начала февраля.

Вероника Вишнякова, Берлин