SuperJob: против «ковид-паспортов» выступают почти 60% россиян

Большинство россиян (59%) против так называемых «ковид-паспортов» для людей, которые переболели COVID-19 или сделали прививку от коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Ранее выдавать такие паспорта решили власти Башкирии.

Поддержали идею антиковидных паспортов 12%, еще 29% опрошенных затруднились с ответом. Среди тех, кто сделал прививку или переболел, такие документы поддержали 18%, против 55%.

Самые популярные аргументы против «ковид-паспортов» — информация о наличии антител является врачебной тайной, а выдача таких документов является дискриминацией.

Отмечается, что число противников таких документов прямо пропорционально уровню дохода. Например, среди респондентов с зарплатой менее 30 тыс. руб. в месяц «ковид-паспорта» поддерживают 12%, против — 54%. Среди опрошенных с доходами выше 80 тыс. руб. число сторонников составляет 15%, противников — 64%.

Опрос проводился 18–19 января. В нем приняли участие 1600 респондентов в 349 населенных пунктах во всех федеральных округах.

Власти Башкирии первыми в России решили ввести антиковидные паспорта. С 5 февраля специальные QR-коды получат жители республики, переболевшие COVID-19 или прошедшие вакцинацию от вируса. Для их обладателей будут ослаблены ограничения. Также они получат скидки, например, при посещении бассейнов, фитнес-центров или покупке пряжи. В Москве и на Сахалине также рассматривают возможные преференции для людей, сделавших прививку.

Подробности — в материале “Ъ” «Выгодное антитело».