Аэропорт Толмачево заказал проект реконструкции ВПП-1 Инвестиции в нее оцениваются в 24 млрд рублей

Холдинг «Новапорт» на прошлой неделе заказал разработку проекта реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) аэропорта Толмачево (Новосибирск, входит в «Новапорт»), сообщил журналистам в среду гендиректор аэропорта и глава сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич.

«Четыре дня назад аэропортом Толмачево подписан контракт с федеральным проектным институтом — московским "Аэропроектом". Мы здесь, по сути, вкладываем частные деньги в государственную инфраструктуру, но для нас это важно»,— сказал он.

Господина Янкилевич добавил, что «Новапорт» рассчитывает получить положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту в третьем квартале 2021 года. После этого холдинг, по его словам, будет добиваться ускорения сроков реализации проекта.

Пока реконструкция ВПП-1 включена в федеральную комплексную программу с 2024 года.

Ранее в интервью “Ъ-Сибирь” Евгений Янкилевич оценил стоимость проекта в 300-350 млн руб. Инвестиции в саму реконструкцию ВПП-1, по его словам, предварительно составляют около 24 млрд руб., из которых 10,4 млрд руб. — первый этап со строительством новой полосы и рулежных дорожек. Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

Аэропорт Толмачево располагает двумя взлетно-посадочными полосами первой и второй категории ICAO, позволяющими принимать и обслуживать все существующие типы воздушных судов. Обе полосы принадлежат государству: ВПП-2 находится в хозяйственном ведении ФГУП «АГА(а)» и аэропорт Толмачево ее арендует, ВПП-1 — в оперативном управлении Министерства обороны России и используется аэропортом Толмачево совместно. Параметры планируемой реконструкции согласованы с Минобороны.

Подробнее — в интервью Евгения Янкилевича “Ъ-Сибирь” «Нынешняя ситуация — скорее уже не дно».

Дарья Решетникова