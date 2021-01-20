Трамп потребовал от облачных сервисов идентифицировать иностранных пользователей

Президент США Дональд Трамп подписал указ с требованием к облачным сервисам по идентификации иностранных пользователей. За полгода министерство торговли должно предложить нормы регулирования, если избранный президент Джо Байден не отменит указ предшественника.

«Иностранные злонамеренные деятели в киберпространстве намерены повредить экономике США путем кражи интеллектуальной собственности и конфиденциальных данных, а также угрожать национальной безопасности, их целью является критическая инфраструктура США»,— говорится в указе господин Трампа. По документу провайдеры IaaS (модель обслуживания в облачных вычислениях) должны будут верифицировать личности иностранцев.

В декабре хакеры атаковали ведомства федерального правительства США, ресурсы штатов и местных органов власти, а также частные компании. Вредоносный код был спрятан в обновления программного обеспечения IT-компании SolarWinds. Это крупнейшая атака за пять лет. Под удар, в частности, попала Microsoft. По данным СМИ, хакеры использовали облачные сервисы корпорации для атаки.

Подробнее об атаке — в материале “Ъ” «Дональд Трамп затоптал русский след».