Меркель продлила карантин в Германии до 14 февраля

Германия продлевает режим ограничений из-за коронавируса до 14 февраля, объявила канцлер Ангела Меркель после переговоров с главами федеральных земель. Кроме того, теперь жители Германии должны носить в общественном транспорте и магазинах медицинские маски или респираторы.

«Все наши усилия по сдерживанию распространения коронавируса находятся под серьезной угрозой»,— сказала госпожа Меркель журналистам (цитата по The Associated Press). Она заявила о серьезной опасности мутировавшего вируса, который распространяется быстрее предыдущих видов.

Германия ввела обязательный режим медицинских масок, в том числе типа FFP2. Ранее допускалось ношение тряпичных масок и была возможность прикрывать нос и рот шарфом. Госпожа Меркель призвала работодателей перевести на удаленку максимально возможное число сотрудников как минимум до середины марта.

Второй режим карантина введен в Германии с 2 ноября 2020 года. В январе вступили в силу новые ограничения, предполагалось, что они будут действовать до конца месяца. В Германии выявлено более 2 млн заражений коронавирусом. Умерли больше 47 тыс. пациентов.

О распространении коронавируса в Европе — в материале “Ъ FM” «Европа ужесточает правила».ц