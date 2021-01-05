Германия ужесточила ограничения из-за COVID-19 до 31 января

Германия продлевает действие ограничительных мер из-за распространения коронавируса до конца января, сообщила канцлер Ангела Меркель. Ограничения введены с 16 декабря. С начала пандемии в стране выявили более 1,7 млн зараженных COVID-19, умерли свыше 30 тыс.

«Нам нужно ограничить контакты более строго. Мы просим всех граждан ограничить контакты до абсолютного минимума»,— сказала госпожа Меркель по итогам совещания с главами регионов (цитата по Reuters).

До конца января будут закрыты магазины и заведения общепита, школы будут проводить занятия онлайн. Жители могут контактировать только с членами семьи и максимум одним человеком, который не живет с ними.

Жителям округов, где в течение недели на 100 тыс. населения будет приходиться 200 случаев заражения, запретят отдаляться от места проживания без веской причины более чем на 15 км. Прибывающие в страну из регионов с высокой заболеваемостью должны пройти двойной тест на коронавирус, между тестами нужно пройти пятидневный карантин.

Ранее сегодня, 5 января, Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудили сотрудничество во время пандемии и совместное производство вакцины. Германия начала вакцинацию от COVID-19 препаратом BioNTech/Pfizer 26 декабря.

Подробнее о вакцинации — в материале “Ъ” «От прививки станет всем светлей».