Верховный суд разобрался в трех буквах

ГИБДД запретила подразделениям применять указание 13-летней давности, в котором описан временный порядок обмена водительских прав. Поводом для разъяснений стал иск жителя Татарстана, обратившегося в Верховный суд.

Во вторник в Верховном суде (ВС) рассматривалось исковое заявление жителя Татарстана Андрея Афанасьева. В 2006 году, сдав экзамены (в несколько этапов) после обучения в автошколе, он получил права с категориями А, B, С, D и Е. В 2016 году господин Афанасьев обратился в местное отделение ГИБДД республики для обмена документа. К этому времени в РФ ввели новые подкатегории, и инспекторы открыли Андрею Афанасьеву доступ практически ко всем возможным из них, кроме BE, DE и D1Е (запретив управлять легковой машиной с прицепом и сочлененным автобусом). Автовладелец с этим не согласился и обратился в суд. Региональные инстанции нарушений не выявили, тогда водитель обратился в ВС.

Проведенная МВД проверка, было заявлено в ВС, показала, что отделение ГИБДД в 2006 году выдало Андрею Афанасьеву права с нарушением инструкции. Господин Афанасьев учился управлять прицепом, соединенным с легковой машиной (категория BE), с грузовиком (СE), но не сочлененным автобусом (категория DE). В 2006 году ему должны были выдать удостоверение, указав в графе «особые отметки», с каким транспортным средством водитель может использовать прицеп (таковы были действовавшие в тот момент правила), но вместо этого объединили категории. В 2016 году при обмене прав инспекторы попытались исправить ошибку, но ограничили господину Афанасьеву еще и право на управление легковой машиной с прицепом (не вписав подкатегорию BE). Сотрудники при этом сослались на письмо ДОБДД (Департамент обеспечения безопасности дорожного движения, прежнее название ГИБДД) 2007 года, в котором был закреплен временный порядок обмена удостоверений. Суть его сводилась к следующему: если права выданы гражданину до 2001 года, при обмене удостоверения он сохраняет возможность использовать прицеп в любых сочетаниях. В противном случае надо учиться и сдавать экзамены на отдельные подкатегории. Именно этот документ и оспорил Андрей Афанасьев в ВС.

Представители МВД в суде пояснили: господин Афанасьев права получал после 2001 года, сочлененный автобус водить не учился. Более того, указанный документ прекратил действовать еще в 2008 году, ссылаться на него инспекторы не могут. 31 декабря 2020 года (в связи с поданным в ВС иском) первый заместитель начальника ГИБДД России Владимир Швецов направил в регионы письмо, потребовав от подразделений прекратить применять устаревший документ. Несмотря на косвенное признание ошибки со стороны региональных полицейских, представители МВД подчеркнули: указание не было нормативно-правовым актом, прав не ограничивало и соответствовало законодательству.

Судья ВС Алла Назарова, заслушав позиции сторон, во вторник пришла к выводу, что иск удовлетворению не подлежит.

Иск в ВС — следствие низкого уровня юридической подготовки сотрудников ГИБДД, считает главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин (работал в ГИБДД в 2006–2016 годах и готовил оспариваемое указание). «Документ давно не действует, но инспекторы продолжают на него ссылаться и принимать на его основе решения,— отметил он.— В судебной практике масса случаев, когда люди пытаются оспорить этот документ. В случае с Андреем Афанасьевым сотрудники, похоже, запутались сами и запутали водителя». Сложившаяся ситуация свидетельствует о системных проблемах в Госавтоинспекции, считает Александр Лыткин, связанных с низкой квалификацией сотрудников и слабым знанием законодательства.

Иван Буранов