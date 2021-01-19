Меланья Трамп нарушила традицию

Меланья Трамп попрощалась с американцами. Первая леди США записала последнее видеопослание из Белого дома. Больше у нее не будет возможности обратиться ни к народу, ни к новым хозяевам особняка на Пенсильвания-авеню. Скоро чета Трампов покинет Вашингтон, проигнорировав инаугурацию Джо Байдена. Так будет нарушен не только протокол передачи власти от президента к президенту, но и традиция передачи дома от одной хозяйки другой. Американские СМИ вспоминают, как первые леди знакомили своих преемниц с новым бытом. Подробнее — Илья Сизов.

На протяжении 70 лет жены американских президентов поили чаем своих преемниц и передавали им хозяйство Белого дома. Но Джилл Байден так и не дождалась приглашения от Меланьи Трамп. Обычно уходящая первая леди в последние дни президентства мужа проводит экскурсию по жилым помещениям дома на втором и третьем этажах. Также и сама Меланья Трамп четыре года назад впервые пришла в особняк по приглашению Мишель Обамы. Встреча прошла довольно тепло, писали американские СМИ, хотя в то время обстановка тоже не располагала к дружелюбной беседе. Только-только отшумел скандал с приветственной речью первой леди. Меланью тогда обвиняли в воровстве текста у Мишель.

Сейчас между действующей и будущей первой леди никаких неловкостей нет, но контакты невозможны по определению. Меланья должна копировать поведение своего супруга, пояснил замсекретаря Общественной палаты, дипломат Сергей Орджоникидзе: «Она как супруга не может вести себя иначе, чем ее муж-президент.

Она должна следовать за ним, за его действиями, поступками, потому что президентом является Дональд Трамп, а она его супруга».

В свое время Меланья Трамп пыталась, наоборот, создать новые традиции гостеприимства в первых семействах Вашингтона. На инаугурацию мужа она приехала с подарком для покидающей Белый дом четы Обама. Только спустя год Мишель рассказала в интервью, что в той голубой коробке от Tiffany была, как она выразилась, «прелестная рамка». Но миссис Обама подчеркнула, что это была довольно неловкая ситуация. До сих пор никто не вручал президентам презенты прямо на церемонии инаугурации.

Тем не менее, жест с подарком говорит о том, что Меланья — человек довольно мягкий и обходительный, отметил старший научный сотрудник Института США и Канады Павел Кошкин: «Возможно, Меланья находится под прессингом самого Дональда Трампа, и здесь работает армейский принцип: Трамп недоволен, на него давят, он в свою очередь давит на свою супругу и выражает недовольство, и она не может, видимо, ослушаться. Это первое предположение. С другой стороны, может быть, она действительно проявляет солидарность и считает, что все, происходящее сейчас на политической сцене США, больше похоже, наверное, на фарс».

Политологи вспоминают, что нечто похожее уже было в вашингтонских гостиных. В 1976 году Бетти Форд была в ярости, когда ее муж проиграл выборы Джимми Картеру, и семейству пришлось съезжать из Белого дома уже через четыре года. Она также не хотела принимать Розалин Картер, дважды отменяла встречу, но, в конце концов, традиционная экскурсия состоялась. Новая первая леди охарактеризовала ее как «краткий, но сердечный визит».

Все четыре последних года Меланья пыталась смягчить негатив, которым был окружен Дональд Трамп. И в своем последнем обращении к американцам тоже.

«Прощаясь с моей ролью первой леди, я искренне надеюсь, что каждый американец внесет свой вклад в то, чтобы научить своих детей быть лучшими. Я прошу всех американцев в любых обстоятельствах стремиться быть лучше, думать о том, что нас объединяет, а не о том, что нас разъединяет, делать выбор в пользу любви, а не ненависти, мира, а не насилия, и в первую очередь думать не о себе, а о других», — подчеркнула первая леди США.

Самой трогательной встречей двух президентских жен американские политологи называют визит Мишель Обамы по приглашению Лоры Буш. Будущая первая леди пришла в Белый дом с дочерьми.

А самый холодный прием во всех смыслах слова получила Нэнси Рейган.

В 1980 году, в разгар энергетического кризиса, уходящий Джимми Картер распорядился держать температуру в Белом доме не выше 18 градусов днем и 12 ночью. В это время его жена и принимала будущую первую леди. Правда, Розалин Картер ограничилась только протокольными формальностями. Ни кабинет, ни спальню она не показала. Нэнси Рейган позже писала, что в ее поведении был лед под стать холоду в комнатах.

Светлана Белова