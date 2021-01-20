Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к видео PolitRussia на YouTube

Роскомнадзор потребовал от Google возобновить доступ к удаленному видеоролику российского СМИ PolitRussia на YouTube, сообщается на сайте ведомства. Администрация видеохостинга удалила видеоролик главного редактора PolitRussia Руслана Осташко, который был размещен 17 января на канале издания.

Как заявили в Роскомнадзоре, ролик был посвящен анализу общественно-политической обстановки в мире и не содержит запрещенной информации, а значит, оснований для его удаления нет. Ведомство подчеркнуло, что действия администрации YouTube являются недопустимым ограничением прав граждан на доступ к материалам российского СМИ.

С сентября 2020 года Роскомнадзор требовал от Google и других зарубежных сервисов прекратить то, что регулятор называл «цензурой российских СМИ». Причинами обращений Роскомнадзора в Google, в частности, были ограничения, наложенные на документальный фильм телеканала «Россия 1» «Беслан. Фильм Александра Рогаткина». Также Роскомнадзор называл актом цензуры тот факт, что ролики с канала «Соловьев LIVE» Владимира Соловьева больше не попадают на вкладку «Тренды». В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающего цензуру российских СМИ.

Подробнее о законе — в материале “Ъ” «Депутаты нашли цензуру в чужом интернете».