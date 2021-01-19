Трудовой договор со структурой «Ростеха» подписали 93% водителей скорой помощи Нижнего Тагила

ООО «РТ-Социальная сфера» (структура «Ростеха») заключило соглашение с руководством станции скорой помощи в Нижнем Тагиле о приеме в порядке перевода всех водителей и слесарей по ремонту автотранспорта в штат компании. По данному соглашению в штат должны быть приняты 135 водителей. В настоящее время подписаны договора с 93% работников, сообщили “Ъ-Урал” в «РТ-Социальная сфера».

Напомним, накануне стало известно, что администрация президента РФ Владимира Путина рассмотрит обращение водителей скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле, которые выступают против перевода на аутсорсинг компании «РТ-Социальная сфера». По мнению авторов письма, во время проведения аукциона были допущены ошибки, а стоимость услуги сильно завышена. «РТ-Социальная сфера» была единственным участником конкурсов в трех городах: Нижний Тагил, Первоуральск и Каменск-Уральский. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб. Сумма контракта в Нижнем Тагиле составила 651,5 млн руб. К работе компания должна приступить 1 февраля.

В компании подчеркнули, что все проверки, проведенные надзорными уполномоченными органами по результатам конкурсной процедуры, показали несостоятельность жалоб. «Контракт заключен на оказание услуг по обеспечению деятельности медицинских учреждений скорой медицинской помощи, а именно выездных бригад скорой медицинской помощи для оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. Представители компании провели несколько рабочих встреч и собраний с коллективом, где все желающие смогли задать вопросы об условиях работы, структуре и размере заработной платы, установленной при переводе»,— подчеркнули в «РТ-Социальная сфера».