Скорая помощь доехала до президента

Администрация президента РФ Владимира Путина рассмотрит обращение водителей скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область), которые выступают против перевода на аутсорсинг компании «РТ-Социальная сфера», связанной с «Ростехом». По мнению авторов письма, во время проведения аукциона были допущены ошибки, а стоимость услуги сильно завышена. В минздраве Свердловской области информацию о нарушении конкурсных процедур опровергли и заверили, что все сотрудники станции заключили трудовые договоры с компанией-аутсорсером. Завершить проверку обращения администрация президента планирует к середине марта.



В декабре 2020 года прошли конкурсы по переводу автомобилей скорой помощи на аутсорсинг в Первоуральске, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. Его выиграла компания «РТ-Социальная сфера» (среди ее учредителей структуры «Ростеха»). Она была единственным участником конкурсов. Общая сумма контрактов составила 1,3 млрд руб. К работе компания должна приступить 1 февраля. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что передача части подстанций скорой помощи в частные руки необходима для более эффективной работы бригад.

Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила выступают против передачи автопарка коммерческой компании. Свою позицию они изложили в письме, направленном президенту Владимиру Путину и генпрокурору РФ Игорю Краснову. Его подписали 32 человека.

В обращении медики подчеркивают, что перевод «скорых» на аутсорсинг не повысит эффективность работы. «Это решение приведет к расформированию технической базы и автопарка станции. Сейчас в нем числится 38 машин, только шесть из них подлежат списанию в 2021 году»,— отмечается в письме. Работники утверждают, что передача услуги в частные руки приведет к увольнению 157 квалифицированных водителей: «Компания-аутсорсер сможет привлекать к работе индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Фактически водителей, имеющих семьи и обязательства по кредитам, вынуждают перейти на работу к аутсорсеру на кабальных условиях».

Помимо этого, водители недовольны завышением тарифа по услуге в два раза по сравнению с Екатеринбургом и в 1,3 раза по сравнению с Самарой (где уже работает «РТ-Социальная сфера»).

«У нас сейчас себестоимость машино-часа составляет 440 руб. Согласно контракту, она будет доходить до 750–800 руб. При этом компания будет вычитать за пережог бензина, который происходит в наши морозы»,— заявил “Ъ-Урал” один из авторов обращения, член профсоюзной организации медицинских работников «Действие» Михаил Смольников.

«Нет доверия к частным организациям. Опыт других регионов это доказывает»,— добавил он. Отметим, что в декабре недовольные сотрудники хотели провести пикет против перевода автопарка на аутсорсинг, однако мэрия Нижнего Тагила запретила, сославшись на угрозу распространения коронавирусной инфекции.

Управление президента России по работе с обращениями граждан и организаций пообещало рассмотреть обращение сотрудников скорой медицинской помощи Нижнего Тагила. «Для уточнения позиции по принятому решению запрошены необходимые для объективного и всестороннего рассмотрения документы и материалы. Ответ будет направлен до 15 марта 2021 года»,— говорится в ответе управления (есть в распоряжении “Ъ-Урал”).

В «РТ-Социальная сфера» на запрос “Ъ-Урал” оперативно не ответили. В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что все контрактные процедуры были проведены в соответствии с российским законодательством.

«Все документы были проверены прокуратурой и счетной палатой, никаких нарушений выявлено не было»,— подчеркнули в пресс-службе минздрава.

Там сообщили, что знают о жалобах водителей и «держат ситуацию на контроле». Для разъяснительных бесед в муниципалитет выезжали сотрудники министерства. «Министр дважды приезжал на переговоры, обещал защищать интересы водителей и быть гарантом сохранения всего соцпакета сотрудников. Как заявила компания-аутсорсер, трудовые договоры заключены со всеми водителями. Это самый яркий показатель»,— добавили в пресс-службе министерства.

Ранее жалобу на проведение конкурса подала в УФАС по Свердловской области глава офиса Transparency International в Екатеринбурге Екатерина Петрова, но ее отклонили.

«Основная претензия была в том, что заказчик назвал транспортную услугу медицинской. На этом основании вместо электронного аукциона был проведен открытый конкурс и по итогу исполнения контрактов подрядчик не станет оплачивать НДС»,— пояснила госпожа Петрова. По ее словам, заказчик расплывчато указал неценовые критерии оценки заявок, что якобы позволило сократить круг участников. «Дмитрий Шалабодов (глава свердловского УФАС.— “Ъ-Урал”) заявил, что водители оказывают медицинскую услугу, потому что перевозят пациентов и доставляют бригаду по адресу вызова. Его не смутило письмо Минздрава РФ, где разъясняется, что услуга по предоставлению автомобилей с водителем в таких закупках не является медицинской»,— отметила Екатерина Петрова.

Напомним, с февраля 2020 года на аутсорсинг переведена часть станций скорой помощи Екатеринбурга. Контракт выиграло пермское ООО «Феникc-Логистика» (бренд «Новоскор»). Однако часть водителей станций были не согласны работать с частной компанией. Их не устраивало то, что директор ООО «Феникc-Логистика» Евгений Фридман предлагал вместо трудовых договоров оформить водителям ИП или включиться в систему самозанятых. После сообщения о возможности забастовки прокуратура провела беседы с каждым водителем и организовала проверку, в ходе которой никаких нарушений не выявила.

Анастасия Реутова