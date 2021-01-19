Результаты эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» объявят в феврале

Результаты эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» станут известны в феврале, сообщил гендиректор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

«Результаты эффективности вакцины "ЭпиВакКорона" будут озвучены в феврале. Эффективность вакцины складывается из ее иммунологической эффективности и профилактической эффективности»,— приводит его слова пресс-служба Роспотребнадзора.

Иммунологическая эффективность — это выработка специфических антител у привитых, пояснил господин Максютов. По итогам первой и второй фаз клинических испытаний вакцины антитела выработались у всех добровольцев.

Под профилактической эффективностью подразумевается защита привитых от заболевания. «Исследования профилактической эффективности продолжаются в ходе пострегистрационных клинических испытаний, данные о профилактической эффективности будут озвучены в феврале»,— сказал Ринат Максютов.

Ранее сегодня, 19 января, Роспотребнадзор сообщал о 100% иммунологической эффективности вакцины «ЭпиВакКорона» в ходе первой и второй фазы клинических испытаний. С понедельника в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».