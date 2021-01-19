В Москве прошла акция памяти Маркелова и Бабуровой

В центре Москвы прошла акция в память об убитых в 2009 году адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Пришедшие возложили цветы на ступени первого дома по улице Пречистенка. Марш, который в прошлые годы предшествовал возложению цветов, в этом году не согласовали из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает корреспондент “Ъ”, ко времени начала акции — 19:00 — у первого дома на Пречистенке собралось примерно 60 человек — это участники памятного мероприятия и журналисты. Однако после численность акции возросла: еще подходили люди и возлагали цветы.

Проезжую часть Пречистенки оградили. Вдоль металлических ограждений от пересечения улицы с Гоголевским бульваром и до пятого дома выставили оцепление. Рядом со входом на станцию метро «Кропоткинская» стояли четыре полицейских автобуса.

«Уважаемые граждане, если вы почтили память и возложили цветы, пожалуйста, проходите дальше по улице Пречистенка, не мешайте проходу других граждан»,— говорил один полицейский в мегафон. Другие стояли неподалеку от места акции и наблюдали.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были убиты на Пречистенке 19 января 2009 года. По делу об убийстве националиста Никиту Тихонова приговорили к пожизненному сроку, а его жену Евгению Хасис, признанную сообщницей,— к 18 годам колонии.

Напомним, год назад к маршу памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой присоединились противники конституционных поправок, анонсированных президентом России Владимиром Путиным.

О прошлогодней акции читайте в публикации “Ъ”.

Роман Дорофеев