Снос с отсрочкой Суд разрешил «Юг-Моторс» демонтировать свои автосалоны до конца августа

Ростовский дилер KIA компания «Юг-Моторс» готова исполнить судебное решение о сносе своих автосалонов в переулке 1-м Машиностроительном до конца августа. Компания представила суду график подготовки и реализации работ по демонтажу объектов недвижимости, заявив ходатайство об отсрочке исполнения судебного акта до указанного срока, которое было удовлетворено. Решение о сносе автосалонов было принято ростовским арбитражным судом еще в 2019 году по требованию властей Ростова, заявивших, что они являются самовольными постройками.



Арбитражный суд Ростовской области вынес определение об отсрочке исполнения судебного решения о сносе объектов недвижимости компании «Юг-Моторс» по адресу переулок 1-й Машиностроительный, 1, в Ростове-на-Дону (информация об этом есть в картотеке суда). Речь идет о двух зданиях автосалонов площадью 3,45 тыс. кв. м и 1,35 тыс. кв. м соответственно.

Снести эти объекты требует департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова, заявивший, что автосалоны являются самовольными постройками, поскольку построены без соответствующего разрешения городских властей.

Отсрочка сноса зданий предоставлена судом по ходатайству компании, которая указала, что ей необходимо время на реализацию ряда подготовительных мероприятий, в частности, на разработку проектной документации на производство работ по демонтажу объектов.

«Юг-Моторс» представила график, согласно которому она обязуется завершить подготовку к июню и снести автосалоны в течение июля-августа.

Сроки и порядок работ суд признал обоснованными и ходатайство об отсрочке сноса было удовлетворено.

По словам ростовского юриста, попросившего не называть его имя, эта отсрочка может быть не последней, если компания найдет предлог продлить ее, например, сославшись на проблемы с финансированием работ по демонтажу.

Власти Ростова добиваются сноса спорных автосалонов «Юг-Моторс» с 2012 года. В июле 2019 года ростовский арбитраж удовлетворил их требование и принял решение о демонтаже. Позднее его законность подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

ООО «Юг-Моторс» принадлежит известному предпринимателю и депутату Ростовской городской думы Вячеславу Камышному.

Компания является официальным дилером автомобилей KIA в Ростове-на-Дону. В переулке 1-м Машиностроительном расположен ее торгово-сервисный центр «Киа Центр Запад» с шоу-румом площадью 1 тыс. кв. м и мощностями для обслуживания и ремонта автомобилей с 20 постами сервиса и четырьмя автомойками.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году ООО «Юг-Моторс» получило 1,802 млрд руб. выручки с чистой прибылью 12,9 млн руб.

Вадим Водолазов