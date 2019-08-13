Предприниматель остался сносом

Как стало известно “Ъ-Юг”, арбитражный суд Ростовской области принял решение о сносе двух автосалонов, принадлежащих компании «Юг-Моторс» известного предпринимателя и депутата городской думы Вячеслава Камышного. Власти Ростова добивались этого с 2012 года, посчитав, что комплекс построен без разрешения. В 2014 году суд отказал чиновникам в сносе объектов, признав их временными сооружениями, а не недвижимостью. В начале этого года компания «Юг-Моторс» сама потребовала признать объекты капитальными. По мнению юристов, компания была вынуждена пойти на это, поскольку не могла зарегистрировать право собственности на автосалоны в ЕГРН.



Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил заявление департамента имущественно-земельных отношений Ростова (ДИЗО) с требованием обязать ООО «Юг-Моторс» снести принадлежащие ему объекты недвижимости по адресу переулок 1-й Машиностроительный, 1, в Ростове-на-Дону. Речь идет о двух зданиях автосалонов площадью 3,45 тыс. кв. м и 1,35 тыс. кв. м соответственно и здании автомалярного цеха.

Требование ДИЗО мотивировано тем, что фирма возвела эти здания, не получив разрешения на строительство. Власти Ростова и «Юг-Моторс» судятся из-за них уже около семи лет. Согласно материалам дела, в 2014 году арбитраж вынес решение в пользу фирмы, признав, что спорные объекты не являются недвижимостью, поскольку у них нет прочной связи с землей в виде фундамента. Однако в феврале этого года «Юг-Моторс» сам обратился в суд с заявлением о пересмотре этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Компания представила результаты проведенной по ее заказу экспертизы, признавшей здания капитальными строениями. «При обследовании объектов путем разрытия обнаружены фундаменты спорных объектов, что свидетельствует об их капитальности и наличии признаков недвижимости»,— говорится в материалах дела.

После этого «Юг-Моторс» подал к ДИЗО встречный иск с требованием о признании права собственности на здания автосалонов и автомалярного цеха. Однако арбитражный суд в этом отказал и, напротив, удовлетворил требование ДИЗО о сносе этих объектов. Суд принял во внимание, что они находятся на земельном участке, который был предоставлен городом в аренду в 1996 году для размещения производственной базы, а спорная недвижимость к ней не относится. «Юг-Моторс» должен был обратиться в ДИЗО за разрешением изменить целевое назначение земли на «для целей строительства зданий автосалонов и автомалярного цеха», но не сделал этого, соответственно, возведенные в 2011 году объекты являются самовольной постройкой, решил суд.

По мнению Сергея Радченко из адвокатского бюро «Юг», «Юг-Моторс» был вынужден пойти на пересмотр решения суда, вынесенного в его пользу в 2014 году, поскольку в противном случае компания не могла зарегистрировать право собственности на спорные объекты в ЕГРН. «С одной стороны, признание зданий временными сооружениями не позволило властям города добиться решения об их сносе. С другой — право собственности регистрируется только на капитальные строения»,— пояснил юрист.

Владельцем и генеральным директором компании «Юг-Моторс» является известный предприниматель и депутат гордумы Ростова Вячеслав Камышный. На переданную через депутатскую приемную просьбу прокомментировать ситуацию предприниматель в понедельник не отреагировал. В компании «Юг-Моторс» с ним не соединили, сославшись на его отсутствие.

На прошлой неделе в арбитраже была зарегистрирована апелляционная жалоба «Юг-Моторс».

ООО «Юг-Моторс» является официальным дилером автомобилей KIA в Ростове-на-Дону. Как следует из информации с сайта компании, в переулке 1-м Машиностроительном расположен ее торгово-сервисный центр «Киа Центр Запад» с шоу-румом площадью 1 тыс. кв. м и мощностями для обслуживания и ремонта автомобилей с 20 постами сервиса и четырьмя автомойками. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году компания получила 1,889 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 33,3 млн руб.

Напомним, в прошлом году власти Ростова добились решения о сносе принадлежащего фирме «Авто-ревю» автосалона Lada на улице Таганрогской. Суд признал его самовольной постройкой. Сейчас департамент архитектуры и градостроительства Ростова судится с компанией «ААА моторс» из-за автосалона Jaguar и Land Rover на улице Текучева. Власти считают, что компания незаконно провела реконструкцию принадлежащего ей автосалона, в результате чего у автосалона появилась пристройка около 300 кв. м. Чиновники требуют ее снести, а предприниматели настаивают на признании права собственности на спорный объект.

Вадим Водолазов