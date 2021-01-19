Бывшего начальника воронежской колонии заподозрили в использовании рабочей силы заключенных

Управлением СКР по Воронежской области возбуждено уголовного дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-начальника расположенной в Россоши исправительной колонии №8, подполковника Владимира Шурховецкого. Он якобы использовал заключенных при облагораживании территории вокруг дома отца. Об этом “Ъ-Черноземье" рассказали источники в правоохранительных органах.

По словам собеседников «Ъ-Черноземье», в основу уголовного дела по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет) легли материалы управления ФСБ по Воронежской области. Как полагает следствие, прошлой осенью подполковник Шурховецкий, нарушая пропускной режим, неофициально привлекал заключенных к работе на земельном участке своего отца, расположенном в 7 км от колонии. По предварительной версии, осужденные занимались облагораживанием придомовой территории: убирали мусор, копали землю и готовились к установке забора. Во время их работы над ними не осуществлялся должный надзор.

Владимир Шурховецкий покинул должность начальника колонии и вышел на пенсию 30 декабря прошлого года — до возбуждения уголовного дела. По словам источников “Ъ-Черноземье”, несмотря на то, что он не был уволен по отрицательным мотивам, досрочный выход на пенсию обеспечила именно работа правоохранителей.

Как в воронежской части срочники откупались от службы, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий