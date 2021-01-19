Губернатор требует наказать виновного в гибели ярославского врача

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов выразил соболезнования родным и близким погибшим в автокатастрофе заведующей отделением инфекционной больницы Ярославля Ксении Скрипко и ее мужа, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Глава региона потребовал наказать виновного в их гибели.

Дмитрий Миронов сообщил, что двум детям погибших в аварии будет оказана вся необходимая помощь. Губернатор сказал, что гибель Ксении Скрипко и ее мужа – ужасная трагедия и большая потеря для региона.

«Ксения Скрипко была одним из тех, кто возглавил борьбу с COVID-19 в регионе. В областной инфекционной больнице она была заведующей отделением, перепрофилированным под лечение пациентов с коронавирусом. С апреля по ноябрь 2020 года она по совместительству работала в областном клиническом госпитале ветеранов войн, полностью отданным больным с коронавирусом, консультировала коллег в районах. Это происшествие — большая жизненная несправедливость. Считаю очень важным, чтобы виновник аварии понес наказание. Очень жаль маленьких детей, которые остались сиротами — обязательно будем следить за их судьбой и окажем всю необходимую помощь. Глубоко соболезную всем родным и близким погибших»,— говорит губернатор.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что авария в которой погибли Ксения Скрипко и ее супруг произошла 17 января около 23:55 на автодороге «Москва-Архангельск» на территории Сямженского района в Вологодской области. Двое их детей с травмами были госпитализированы в больницу. По информации вологодского УМВД, виновником аварии стал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, выехавший на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, которым управляла Ксения Скрипко.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По данным вологодского УМВД, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Антон Антонов