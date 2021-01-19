По факту гибели в ДТП врача из Ярославля возбуждено уголовное дело

В связи с гибелью в ДТП в Вологодской области заведующей отделением Ярославской инфекционной больницы Ксении Скрипко и ее мужа, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области. Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным УМВД, предполагаемый виновник ДТП, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, задержан и находится в изоляторе временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

"Ъ-Ярославль" сообщал, что авария произошла 17 января около 23:55 на автодороге «Москва-Архангельск» на территории Сямженского района в Вологодской области. Погибла 35-летняя женщина. Ею оказалась врач-инфекционист Ксения Скрипко из Ярославля. Погиб и муж Ксении. Двое их детей с травмами попали в больницу. По информации вологодского УМВД, виновником аварии стал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze, выехавший на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, которым управляла Ксения Скрипко.

В связи с произошедшим соболезнования родным и близким погибших высказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших, а также всей Ярославской области, которая лишилась настоящего профессионала своего дела – врача, спасшего сотни человеческих жизней. Мы сделаем все возможное, чтобы окружить детей заботой и вниманием. Наши врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь, а также помочь родственникам справиться с этой сложнейшей ситуацией. Поручил, чтобы в самое ближайшее время были установлены причины аварии, а виновные наказаны»,– написал господин Кувшинников на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Мария Негуляй