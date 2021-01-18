В ДТП погибла заведующая отделением инфекционной больницы Ярославля

В дорожно-транспортном происшествии погибла заведующая отделением Ярославской инфекционной больницы Ксения Скрипко, сообщило сетевое издание «Ярньюс». Трагическую гибель Ксении Скрипко подтвердили в медицинском учреждении. На сайте инфекционной клинической больницы города Ярославля опубликован некролог.

«ГБУЗ ЯО "ИКБ" с прискорбием сообщает о безвременной трагической гибели заведующей инфекционным отделением №3 Ксении Александровны Скрипко. Ксения Александровна запомнится нам в первую очередь как жизнелюбивый и добродушный человек, посвятивший свою жизнь борьбе за здоровье людей»,– говорится в некрологе.

Ранее о том, что в ДТП, произошедшем 17 января около 23:55 на автомобильной дороге «Москва - Архангельск» в Вологодской области погибла 35-летняя женщина сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области. В ДТП также погиб муж Ксении Скрипко. Двое детей госпитализированы в больницу.

Ксения Скрипко управляла автомобилем Hyundai Solaris. По информации вологодского УМВД, виновником аварии стал находившийся в состоянии алкогольного опьянения 23-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze.

«17 января в 23:55 на 582 км автодороги Москва-Архангельск, на территории Сямженского района Вологодской области, произошло ДТП. По предварительным данным, мужчина 1997 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной Chevrolet Cruze, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, которым управляла женщина 1985 года рождения. От полученных травм женщина – водитель автомобиля Hyundai Solaris и пассажир этого автомобиля – мужчина 1981 года рождения, скончались до приезда скорой медпомощи. С травмами госпитализированы в больницу пассажиры автомобили Hyundai Solaris мальчики 2014 и 2011 годов рождения»,– говорится в официальном сообщении пресс-службы УМВД России по Вологодской области.

В УМВД отметили, что водитель автомобиля Hyundai Solaris также получил травмы и был госпитализирован в больницу.

Антон Антонов