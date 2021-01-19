Microsoft и Honda инвестировали $2 млрд в разработчика беспилотных автомобилей Cruise

Американская корпорация Microsoft, а также производитель автомобилей Honda и другие инвесторы вложили $2 млрд в компанию Cruise, занимающуюся разработкой беспилотных автомобилей. Теперь оценочная стоимость Cruise составляет $30 млрд.

Частью сделки было использование облачной технологии Microsoft Azure в автомобилях Cruise. Microsoft в ответ сможет протестировать свои системы в области машинного обучения и робототехники. Ранее Microsoft не инвестировала в компании, занимающиеся разработкой беспилотных автомобилей. Cruise была основана в 2013 году, в 2016 году за $1 млрд компанию приобрела General Motors. Cвой первый электрокар под названием Origin Cruise показала в январе 2020 года.

Евгений Федуненко