Более 20 тысяч свердловчан приняли участие в крещенских купаниях

В Свердловской области в крещенских купаниях участие приняли более 20 тысяч человек, такие данные на 15:00 сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Около 15 тысяч человек окунулись в купели в Екатеринбурге.

По данным ГУ МЧС региона, почти все купели оборудованы местами обогрева, безопасными спусками и точками с горячими напитками. На местах купаний дежурят более 1,5 тыс. спасателей, медиков и полицейских.

Помимо этого, сотрудники МЧС ликвидировали пять несанкционированных купелей: в селе Петрокаменское Горноуральского городского округа, городе Нижнем Тагиле, на реке Алабашка в Алапаевском районе, в поселке Северка в Екатеринбурге и Гаринском городском округе на реке Сосьва.

Окунулись в купель на Малоистокском пруду Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и митрополит Евгений.

Напомним, из-за эпидемической обстановки в регионе число купелей для крещенских купаний сократили. В прошлом году было организовано 152 купели, а места крещенских купаний посетили более 54 тыс. человек.