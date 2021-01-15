В Свердловской области из-за COVID-19 сократили число купелей на Крещение

Для крещенский купаний в Свердловской области будет организовано 108 купелей, в прошлом году в регионе было 152 купели. Как пояснила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирина Каменных, решение о сокращении числа купелей было принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

В Екатеринбурге будет организовано 18 купелей на семи водных объектах, в том числе семь на озере Шарташ. «Приемка купелей начнется 18 января. При проверке особое внимание будет уделяться обследованию дна, наличию деревянного короба и освещения около купели, а также толщине льда»,— отметила госпожа Каменных. По ее словам, сейчас средняя толщина льда составляет 40-60 см., что безопасно для нахождения около купели порядка 40 человек. Список размещения купелей будет опубликован на сайте Екатеринбургской епархии.

В местах купания будут размещены пункты обогрева, где люди смогут попить чай и привести себя в порядок. «Чтобы избежать массового скопления людей и не дать всплеск по заболеваемости коронавирусом, будет организована очередность для выхода купающихся на лед и их пребывания в местах обогрева»,— подчеркнула Ирина Каменных.

По ее словам, у каждой купели будут выставлены посты безопасности из числа спасателей, медиков, полицейский и общественных активистов. Всего в обеспечении общественного порядка и безопасности во время крещенских купаний будут участвовать 1,5 тыс. человек.

Медики советуют воздержаться от участия в крещенских купаниях тем, кто переболел коронавирусом, имеет симптомы респираторной инфекции или готовится поставить прививку от COVID-19. «Купание в холодной воде — стресс для человеческого организма. Иммунная система по-разному может среагировать на холод и неизвестно, как это скажется на тех, кто переболел инфекцией или будет вакцинироваться в ближайшем будущем»,— пояснил врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Алексей Кривоногов.

В то же время в Екатеринбургской епархии и региональном управлении МЧС полагают, что из-за пандемии коронавируса число купающихся сократится. Ожидается, что в купелях окунется около 40 тыс. уральцев.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что региональные власти не планируют вводить дополнительные ограничения на время крещенских купаний. Аналогичное решение приняли власти Тюменской области. При этом Ханты-Мансийская митрополия решила воздержаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. С 18 по 20 января в округе будет организовано патрулирование водоемов.