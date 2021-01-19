Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и митрополит Евгений окунулись в купели

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, временно исполняющий полномочий главы Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) окунулись в купель на Малоистокском пруду, сообщает портал Е1.ru.

Отметим, что глава региона на протяжении нескольких лет принимает участие в крещенских купаниях.

По данным МЧС по Свердловской области, в крещенских купаниях в этом году участие приняли около 20 тысяч свердловчан. В Екатеринбурге в 18 организованных купелей окунулись около 15 тысяч человек.