Казанские сторонники Навального получили предупреждения

В Казани сторонники политика Алексея Навального начали получать предупреждения МВД по Татарстану о недопустимости нарушения федерального законодательства о митингах. Об этом сообщила «Апология протеста», информацию также подтвердили “Ъ” в местном штабе оппозиционера. В документе сказано, что уведомление о проведении публичного мероприятия необходимо подавать местным властям за 10–15 дней. В случае нарушения этого требования активисты понесут ответственность в соответствии с законами РФ.

В казанском штабе Алексея Навального “Ъ” сообщили, что 23 января намерены мирно собраться на одной из центральных улиц, а затем пройтись к Казанскому кремлю. «У нас есть право устраивать мирные шествия согласно Конституции»,— отметили в штабе.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения и реабилитации от предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил господина Навального под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Политик находится в СИЗО «Матросская Тишина». Суд по иску ФСИН о замене ему условного срока на реальный запланирован на 2 февраля.

23 января акции в поддержку Алексея Навального запланированы в нескольких десятках городов России.

О реакции других стран на задержание — в материале “Ъ” «Следующая санкция — Алексеевская».

Кирилл Антонов, Казань