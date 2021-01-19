Судебное заседание по банкротству «Метростроя» отложено до апреля

Заседание Арбитражного суда, на котором будет рассмотрен отчет временного управляющего и решен вопрос о следующей процедуре в отношении банкротящегося ОАО «Метрострой» в Петербурге, отложено на 6 апреля. С соответствующей просьбой о переносе в суд обратился вице-губернатор города Максим Соколов, сообщает «Фонтанка.ру».

Изначально предполагалось, что конкурсное производство в компании могло быть введено уже 19 января 2020 года.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в середине февраля прошлого года в отношении ОАО «Метрострой» была введена процедура наблюдения. Позднее стало известно, что к разрешению проблем компании может быть привлечен банк ВТБ.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-СПб” «ВТБ копнул глубже».