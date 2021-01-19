Перевод «Ласточек» и «Стрижей» с Курского вокзала в Черкизово отложили до мая Ранее предполагалось, что изменения начнут действовать с 15 марта

Прибытие и отправление поездов «Ласточка» и «Стриж» сообщением Нижний Новгород – Москва перенесут с Курского вокзала в Черкизово с 29 мая, сообщил заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов. Ранее предполагалось, что изменения начнут действовать с 15 марта.

Перевода поездов в Черкизово отложили с учетом мнения губернаторов Нижегородской и Ивановской областей. По словам господина Пегова, к 29 мая уже завершится реконструкция вокзального комплекса «Восточный» – терминала в Черкизово, и пересадку с дальних поездов «сделают бесшовной».

Как ранее сообщалось, пункт прибытия поездов изменят в связи с запланированными работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов.

Роман Рыскаль, Анастасия Еремина