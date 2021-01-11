«Стрижи» и «Ласточки» из Нижнего Новгорода перенесут с Курского вокзала в Черкизово Станция отправления поездов меняется с марта

Скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие из Нижнего Новгорода в Москву, с 15 марта начнут останавливаться на новой платформе вокзального терминала Черкизово (станция Черкизовская Московского метро на Сокольнической линии), сообщили в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги». Ранее эти поезда прибывали на Курский вокзал (станция Курская Кольцевой линии метро).

«С 15 марта в Черкизово будут прибывать и отправляться пять пар поездов "Стриж", курсирующих по маршруту Москва – Нижний Новгород, транзитный "Стриж" № 713/714 Санкт-Петербург – Самара, а также ряд поездов "Ласточка", курсирующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново»,— говорится в сообщении РЖД.

Вокзальный терминал в Черкизово еще строится. Он будет включать две платформы, вестибюль и надземный переход к станции Локомотив Московского центрального кольца (МЦК). Также изменения внесут в расписание и маршрут некоторых других пассажирских поездов дальнего следования, которые следуют через Курский вокзал.

Изменения вносятся в связи с работами по строительству дополнительных путей на участке Москва-Каланчевская – Москва-Курская для дальнейшего развития диаметральных маршрутов электропоездов.

Анастасия Еремина