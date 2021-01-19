Лидеры трех думских фракций привились от COVID-19

Лидеры парламентских фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР Сергей Неверов, Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский сделали прививки от коронавируса, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Всего около 50 парламентариев записались в очередь на вакцинацию, отметил он.

«Мы, ваши товарищи, я смотрю и направо, и налево, в подавляющем большинстве прививки сделали. Насколько я знаю, Геннадий Андреевич (Зюганов.— “Ъ”) сделал, Сергей Иванович Неверов. Первым сделал прививку Владимир Вольфович Жириновский. Сергей Михайлович (Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия".— “Ъ”) переболел... Сейчас депутаты записываются для вакцинации. И вот насколько мне Сергей Иванович Неверов сказал, около 50 человек записались в очередь на вакцинацию»,— сказал господин Володин на пленарном заседании Госдумы (цитата по «РИА Новости»).

С понедельника, 18 января, в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса. На текущий момент жители страны бесплатно и добровольно могут привиться вакциной «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в первый год вакцинацией можно будет охватить 60% населения страны.

Подробности — в материале “Ъ” «Иглы доброй воли».