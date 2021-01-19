В Китае выявили новый эпицентр заражения коронавирусом

Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о новом эпицентре заражения коронавирусом в северо-восточной провинции Цзилинь, передает «Инфтерфакс». За сутки в Китае выявили 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 43 — в Цзилине.

Всего с начала пандемии в Китае было зафиксировано более 88 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 4,6 тыс. человек, вылечилось более 82,4 тыс.

Отметим, что экономика Китая вопреки пандемии единственной среди крупных по итогам прошлого года оказалась в плюсе. ВВП страны в годовом выражении вырос на 2,3%. Восстановление китайской экономики началось еще во втором квартале 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «Китайская экономика показала эксклюзивный рост».