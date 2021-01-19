Китайская экономика показала эксклюзивный рост

Экономика Китая единственная среди крупных по итогам прошлого года оказалась в плюсе: ВВП страны в годовом выражении вырос на 2,3%, свидетельствуют данные госстатистики КНР. Восстановление китайской экономики началось еще во втором квартале 2020 года. Хотя потребление в КНР осталось в минусе по итогам всего года, промышленное производство и капитальные вложения показали рост. Эксперты ждут дальнейшего ускорения роста экономики за счет низкой базы предыдущего периода, однако этот эффект, вероятно, будет исчерпан уже к середине этого года.

По итогам четвертого квартала 2020 года ВВП Китая показал самые высокие темпы роста за последние два года — 6,5%.

В целом по году рост составил 2,3%. Это минимум с 1976 года, однако, в отличие от остальных крупных экономик, Китаю удалось сохранить положительный темп роста, несмотря на пандемию.

По прогнозу Международного валютного фонда, он может ускориться в этом году до 8,2%.

Промпроизводство КНР в 2020 году выросло на 2,8%, капвложения — на 2,9%. Потребление при этом сократилось на 3,9%. Напомним, по итогам третьего квартала ВВП Китая уже показывал устойчивый рост (на 4,9% в годовом выражении), что было выше показателя второго квартала в 3,2%. В первом квартале в китайской экономике наблюдался спад на 6,8%.

В четвертом квартале относительно третьего ускорился рост в промышленности и строительстве (с 6% до 6,8%) и в секторе услуг (с 4,3% до 6,7%). В то же время декабрьская статистика, также опубликованная вчера, по ряду макропоказателей оказалась слабее ноябрьской — индекс сектора услуг снизился с 8% до 7,7%, прирост оборотов розничной торговли сократился с 5% до 4,6%. Капвложения в декабре выросли на 5,6% против 9,7% в ноябре. Безработица же в КНР вернулась к уровню до пандемии — 5,2%.

«Несмотря на замедление розничных продаж, потребление населения, вероятно, продолжит расти — этому будут способствовать отложенные траты»,— полагают в Capital Economics. В целом более высокие темпы роста будут отмечаться в первом полугодии, но затем начнут снижаться, ждут в центре.

В ING Bank прогнозируют, что с учетом эффекта низкой базы рост в первом квартале 2021 года составит 12%, в целом по году — 7%. Этому будет способствовать продолжение фискальной поддержки, тогда как монетарные условия больше не будут смягчаться. В банке считают, что самым существенным риском для КНР являются не новая вспышка коронавируса (в стране все еще действуют ограничения на передвижение), а последствия технологической войны с другими странами (на прошлой неделе власти США ограничили деятельность в своей стране еще девяти китайских компаний).

Пока, впрочем, торговая статистика таких последствий не фиксирует: экспорт Китая по итогам прошлого года вырос на 3,6%, до рекордных $2,59 трлн (на 41% выросли поставки медицинских товаров, на 29% — текстиля, на 24% — домашних устройств, по крупнейшей статье — автоматизированному оборудованию — рост составил 11%).

Китайский экспорт в США увеличился в объеме за год на 7,9%, до $451,8 млрд, а поставки американских товаров в Китай выросли на 9,8%, до $134,9 млрд.

Татьяна Едовина