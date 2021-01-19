Казахстан начнет прививать граждан вакциной «Спутник V» с 1 февраля

Власти Казахстана начнут прививать граждан российской вакциной от коронавируса «Спутник V» Центра Гамалеи с 1 февраля. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. Ранее сообщалось, что вакцинацию планируется начать в феврале, но не называлось точных сроков.

«19 января 2021 года планируется подписание договора между Карагандинским фармацевтическим комплексом и Российским фондом прямых инвестиций на поставку первой партии — 20 тыс. доз вакцины "Спутник V". 20 января планируется выдача разрешения на разовый ввоз и направление министерством писем в "СК-Фармация" для проведения закупки по спецпорядку. В дальнейшем с 1 февраля планируется начать вакцинацию против коронавирусной инфекции подлежащих групп населения»,— рассказал господин Цой на заседании правительства (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что вакцинация будет осуществляться поэтапно, по мере поступления вакцины. В первую очередь планируется привить врачей инфекционных больниц, скорой медицинской помощи, отделений реанимации, приемных покоев больниц, сотрудников санэпидслужб. Затем вакцинировать будут педагогов в школах и вузах. Третий этап вакцинации охватит граждан с хроническими заболеваниями и ряд других категорий. До конца года число вакцинированных граждан в Казахстане планируется довести до 6 млн.

В декабре производство вакцины «Спутник V» началось на базе Карагандинского фармацевтического комплекса в Казахстане. Тогда сообщалось, что на базе комплекса планируется поэтапно произвести 2 млн доз.

О том, как в мире меняется отношение к российской вакцине,— в материале “Ъ”.