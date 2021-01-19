Трамп запретил госзакупки дронов у России, Ирана, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий америкаским ведомствам закупать беспилотники у Росии, Ирана КНР и КНДР. В документе эти страны названы «противниками» США, угрожающими национальной безопасности страны.

«Термин "иностранный противник" подразумевает КНДР, Иран, Китай, Россию или, как определит Министерство торговли, любую другую страну, территорию, неправительственную организацию, которые причастны к долгосрочным схемам деятельности, неблагоприятной для национальной и экономической безопасности США»,— говорится в указе.

Глава Белого дома добавил, что операции с использованием дронов касаются сбора и хранения конфиденциальной информации. «Политика США заключается в том, чтобы предотвратить использование средств налогоплательщиков для приобретения аппаратов, создающих неприемлемые риски для национальной безопасности или программного обеспечения, жизненно важных электронных компонентов аппаратов, произведенных иностранными противниками»,— уточняется в документе.

В конце прошлого года руководство ВВС США подверглось критике после того, как стало известно, что американские военные закупили несколько десятков беспилотников в Китае. Американские военные заявили, что закупленные 57 китайских дронов будут использоваться для изучения их работы, способов обнаружения и выведения из строя.

О других беспокойствах властей США относительно неправомерного использования дронов — в материале “Ъ” «Беспилотники как путь на волю».