«Фьюжен» пошел в школу с Dars

Мэрия Воронежа определилась с операторами горячего питания в оставшихся 42 школах на этот учебный год. По итогам шести аукционов на общую сумму 99,2 млн руб. ими стали структуры федеральных игроков — ТД СПП группы компаний Dars и ГК «Фьюжен менеджмент» группы «Фьюжен». Не сумевшие победить местные ООО «Комбинат питания “Солнечный”» и ООО «Витаминка» как минимум до конца учебного года уходят с рынка и на это время сосредотачиваются на других видах бизнеса. В мэрии не исключают переход на трехлетние контракты.

По итогам завершившихся шести аукционов на право организации горячего питания в 42 воронежских школах на 2019/20 учебный год победителями стали структура группы «Фьюжен» подольское ООО «ГК Фьюжен менеджмент» и входящее в многопрофильную группу компаний Dars семьи Рябовых ульяновское ООО «ТД СПП». Общая цена контрактов составила 99,2 млн руб., в результате торгов она была снижена до 97,7 млн руб. за счет предложения «Фьюжена» (ТД СПП цену не снижал). Победители участвовали во всех шести конкурсах. По три заявки на аукционы также подали местные ООО «Комбинат питания “Солнечный”» Ирины Зенищевой и ООО «Индикат» Аллы Протопоповой, еще к двум интерес проявило ООО «Витаминка» семьи Титовых. В результате впервые вышедший на местный рынок «Фюжен» будет обслуживать 34 школы за 84,9 млн руб., а работающий с прошлого года ТД СПП — восемь школ за 12,8 млн руб. Таким образом, долгое время работавшие операторами школьного питания «Солнечный» и «Витаминка» потеряли этот статус. Отметим, что только в трех случаях местные игроки предложили цену ниже: дважды это сделал «Индикат» и один раз — «Солнечный».

Напомним, ранее мэрия объявила 11 аукционов на организацию питания, которые завершились в конце августа. По их итогам шесть лотов на обслуживание 65 школ достались ООО «ТД СПП», еще один на пять школ — местному ООО «Индикат». Еще в четырех тендерах на 42 школы победителей выявлено не было: на три лота претендовал «Солнечный», а еще на один — «Витаминка», однако конкурсная комиссия признала их заявки несоответствующими, так как участники не смогли обеспечить требование, по которому стоимость одного исполненного контракта должна составить не менее 20% начальной цены нынешнего. Отметим, что в этих конкурсах также планировала участвовать ГК «Фьюжен менеджмент», однако ее заявки были отклонены на более ранних этапах.

Чтобы обеспечить учеников питанием, школы самостоятельно заключали небольшие контракты с местными подрядчиками, а мэрия организовала новые аукционы. Согласно данным сайта госзакупок, 42 школы были разделены уже не на четыре, а на шесть тендеров, при этом общая сумма снизилась с 112,7 млн до 99,2 млн руб. Вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая пояснила “Ъ-Черноземье”, что лоты сформированы логистически корректно: «При конкурентной борьбе бюджет получает экономию. Но она не является основной целью и очень показательна: ее наличие свидетельствует о конкурентности торгов, а размер — о том, что начальные максимальные цены контрактов качественно обоснованы и сформированы». Замдиректора по школьному и дошкольному питанию «Витаминки» Надежда Титова отметила, что мэрия, в очередной раз перетасовав школы по лотам, вернулась к изначальному варианту, когда учебные учреждения были разделены по районам городам. «В начале этой реформы школы тасовали: например, к Центральному району добавили пять школ Советского, а к Советскому — одну школу Ленинского», — привела пример госпожа Титова.

По ее словам, победа федеральных игроков стала болезненной для местных подрядчиков, но закономерной: «Уже по организованным в прошлом году торгам можно было понять, что взят курс на укрупнение и цифровизацию, однако перемены случились слишком быстро». Впрочем, к переменам компания оказалась готова и уже запустила бизнес, не связанный со школьным питанием. Тем не менее и в этом направлении работа может быть продолжена. «Мы планируем предложить свои услуги в качестве субподрядчика», — пояснила Надежда Титова. Александр Зенищев заявил “Ъ-Черноземье”, что не собирается отказываться от рынка и намерен участвовать в следующих конкурсах. «У меня многопрофильный бизнес, поэтому временный уход на деятельности никак не скажется», — пояснил господин Зенищев. Он также предположил возможный рост недовольства работой федеральных игроков: «Для удешевления своих услуг они закупают продукцию по более низким ценам и менее качественную. В других регионах к ним неоднократно предъявлял претензии Роспотребнадзор по качеству школьного питания». Ранее источник “Ъ-Черноземье” в ГК Dars говорил, что у компании нет планов по участию в других торгах. «Планы изменились»,— пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”. В пресс-службе «Фьюжена» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Надежда Савицкая отметила заинтересованность мэрии «в долгосрочных контрактах с поставщиками, имеющими серьезную базу для собственных инвестиций в развитие школьных пищеблоков», и не исключила вариант с трехгодичными контрактами. «Операторы школьного питания должны вкладываться в этот бизнес, поскольку только так они могут обеспечить качество услуги — это социально ответственный подход. Поэтому не проводим закупки услуги на квартал или полугодие, а выходим на годичные контракты, чтобы компании, которые приходят в эту сферу, понимали степень ответственности и могли просчитать экономику на долгосрочную перспективу. В будущем будем прорабатывать варианты с трехгодичными контрактами»,— пояснила госпожа Савицкая. По ее словам, важна также цифровизация, в частности максимальный переход на безналичный расчет с введением школьной карты: они обеспечивают и прозрачность движения денег, и контроль за тем, что едят дети, и уменьшение времени ожидания в столовых. «Для нас не столь важно, кто именно выходит на торги, главное — качество предоставляемых услуг. Ведь сегодняшние школьники — это наши завтрашние здоровые взрослые люди. Потенциальные поставщики должны быть готовы обеспечить высокое качество продуктов, соответствие всем санитарным нормам и правилам и требованию приоритета продукции, произведенной в регионе»,— резюмировала вице-мэр.

Александр Прытков