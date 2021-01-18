Ходорковский сравнил арест Навального со своим задержанием в 2003 году

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в интервью Reuters сравнил арест оппозиционера Алексея Навального со своим задержанием в 2003 году. По его мнению, оппозиционеру может грозить до 10 лет тюрьмы, и многое зависит от того, как российское общество отреагирует на арест.

«Арест Навального был аналогичен моему аресту в 2003 году. Он, как и я, мужественно решил, что должен вернуться»,— сказал он. Господин Ходоровский добавил, что ему хотелось бы верить, что Алексей Навальный выйдет на свободу, но на самом деле все может быть гораздо хуже.

Михаил Ходорковский был арестован 25 октября 2003 года. В мае 2005 года его и экс-главу МЕНАТЕПа Платона Лебедева приговорили к девяти годам за мошенничество и неуплату налогов. Позднее наказание смягчили до восьми лет. В декабре 2010 года по «второму делу ЮКОСа» их осудили на 14 лет лишения свободы за хищение нефти и легализацию выручки. В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Михаила Ходорковского.

Господин Ходорковский считает, что странам Запада, если они хотят иметь какое-то влияние на Кремль после ареста Алексея Навального, стоит больше действовать, а не вести разговоры. По его мнению, западным лидерам стоит ввести санкции против ряда россиян, которые причастны к расширению российской коррупционной сети по всему миру, а не нацеливаться на «Северный поток-2».

Напомним, накануне господин Навальный вернулся в Москву из Берлина, его задержали на паспортном контроле. ФСИН заявляла, что задержание связано с иском о замене ранее назначенного политику условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». 18 января суд, заседание которого прошло в отделении полиции, арестовал господина Навального на 30 суток. Глава региональных штабов господина Навального Леонид Волков объявил о намерениях организовать 23 января митинги по всей стране.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный арестован на выезде».