Петербуржцам не будут выдавать паспорта вакцинации от коронавиурса

Петербуржцам не планируют выдавать паспорта вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

Данный вопрос в администрации города «в настоящее время не обсуждается», пишет РБК.

За период с начала вакцинации в городе привили уже 22,3 тыс. человек.

Напомним, что по словам губерантора Петербураг Александра Беглова, Смольный ведет переговоры с частными клиниками о создании на их базе пунктов вакцинации от коронавируса. В настоящее время в городе работают 70 пунктов вакцинации, их число планиурется увиличить до 100.