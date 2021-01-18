Смольный ведет переговоры с частными клиниками об открытии пунктов вакцинации

Администрация Петербурга ведет переговоры с частными клиниками о создании на их базе пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире «Радио России».

По его словам, организации с соответствующими лицензиями могут организовать около 50 пунктов вакцинации. Ведутся переговоры с федеральными и ведомственными медучреждениями, в том числе с частными клиниками.

В настоящее время в Петербурге работают 70 пунктов вакцинации, планируется открыть еще 30.

Напомним, что по данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге прививку от COVID-19 сделали 19 885 жителей.